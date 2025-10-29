    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Отримає вирок мешканець Харківщини, який виправдовув російську агресію
29.10.2025  15:37   Дмитро Колонєй

Отримає вирок мешканець Харківщини, який виправдовув російську агресію

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо прихильника росіян з Харківщини.

Судитимуть чоловіка, який виправдовув російську агресію: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом двох років  38-річний уродженець Люботина підтримував дії російських окупантиів:
 
  • в мобільному застосунку у відкритій групі писав коментарі та виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України
  • серед висловлювань: «там, гдє поднят россійскій флаг, он спускаться нє должен».
 
Чоловіку у вересні 2025 року було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
 
Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до Люботинського міського суду Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про суд над експоліцейським, який працював на ворога під час окупації Ізюма.
 
 
