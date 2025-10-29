    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Агентка гру рф коригувала удари по Харкову і чекала на окупацію міста
29.10.2025  16:00   Віталій Хіневич

Агентка гру рф коригувала удари по Харкову і чекала на окупацію міста

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна агентка російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яку затримали навесні цього року у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисниця коригувала ракетно-бомбові удари рашистів і чекала на окупацію обласного центру та всього східного регіону України.
 
Як встановило розслідування, наведенням повітряних атак рф займалася завербована ворогом 46-річна місцева безробітна. У поле зору окупантів жінка потрапила, коли закликала у Телеграм-каналах до захоплення Харкова.
 
Після вербування агентка пройшла інструктаж з прихованого стеження за локаціями Сил оборони, що базувалися на території прифронтового міста.
 
Згодом жінка обходила місцевість та відстежувала і фотографувала розташування українських захисників. Зібрані файли з власними коментарями вона месенджером відправляла російському гру.
 
Отримані дані окупанти використовували для підготовки масованих ударів по місту.
 
Під час обшуків у зловмисниці вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. 
 
На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, колегія суддів визнала агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
 
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що викрито колаборанта, який «служив» у катівні ворога під час тимчасової окупації Харківщини.
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
