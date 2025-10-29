29.10.2025 16:00 Віталій Хіневич

Агентка гру рф коригувала удари по Харкову і чекала на окупацію міста

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна агентка російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яку затримали навесні цього року у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисниця коригувала ракетно-бомбові удари рашистів і чекала на окупацію обласного центру та всього східного регіону України.

Як встановило розслідування, наведенням повітряних атак рф займалася завербована ворогом 46-річна місцева безробітна. У поле зору окупантів жінка потрапила, коли закликала у Телеграм-каналах до захоплення Харкова.

Після вербування агентка пройшла інструктаж з прихованого стеження за локаціями Сил оборони, що базувалися на території прифронтового міста.

Згодом жінка обходила місцевість та відстежувала і фотографувала розташування українських захисників. Зібрані файли з власними коментарями вона месенджером відправляла російському гру.

Отримані дані окупанти використовували для підготовки масованих ударів по місту.

Під час обшуків у зловмисниці вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, колегія суддів визнала агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

