24.10.2025 15:30

Викрито колаборанта, який «служив» у катівні ворога під час тимчасової окупації Харківщини

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією викрили колаборанта, який «служив» у так званому «мвс рф» під час тимчасової окупації Куп’янського району Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 37-річний місцевий житель, який у 2022 році отримав «посаду» в окупаційному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», розміщеному у Куп’янську.

У липні того ж року він влаштувався «інспектором» до «чергового ізолятора тимчасового тримання затриманих та заарештованих осіб». Цей «ізолятор» був незаконною в’язницею, де рашисти утримували викрадених українців, незаконно позбавляючи їх волі.

На цій «посаді» колаборант контролював незаконно утримуваних осіб та стежив за «порядком» в катівні.

Напередодні деокупації він утік разом із загарбниками та наразі переховується на тимчасово окупованій території.

На підставі зібраних доказів за матеріалами СБУ йому заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За цей злочин фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення цього колаборанта до передбаченої Законом відповідальності.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що засуджено підполковника рф, який віддавав злочинні накази та брав участь у терорі місцевого населення Харківщини.