24.10.2025 15:15 Віталій Хіневич
Харків'янин влаштував вибух на Житомирщині: правоохоронці повідомили подробиці
Вибух стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району.
Попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку.
Поліцейські повідомили, що за уточненими даними, внаслідок підриву гранати поранення отримали 10 людей, серед них — двоє прикордонників.
Правоохоронці проводять першочергові заходи. Попередня правова кваліфікація події – п. п. 1, 5 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що харків'янин скоригував
масовану ворожу атаку безпілотників по місту.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости