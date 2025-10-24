24.10.2025 15:15 Віталій Хіневич

Харків'янин влаштував вибух на Житомирщині: правоохоронці повідомили подробиці

Вибух стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Житомирської області.

Попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку.

Поліцейські повідомили, що за уточненими даними, внаслідок підриву гранати поранення отримали 10 людей, серед них — двоє прикордонників.

Правоохоронці проводять першочергові заходи. Попередня правова кваліфікація події – п. п. 1, 5 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

