29.10.2025 16:19 Дмитро Колонєй

Українці в Німеччині можуть залишитися без грошової допомоги

ФРН дуже бентежить масовий наплив української молоді.



Як повідомляє РЕДПОСТ, Німеччина зіткнулася із масовим напливом української молоді після відкриття кордонів для 18-22 літніх хлопців. Наразі в країні близько 490 000 громадян України працездатного віку отримують довгострокову допомогу з безробіття.

Коаліція Мерця, яка зазнає дедалі більшого бюджетного тиску і загалом хоче скоротити витрати на соціальне забезпечення, працює над законопроектом, який позбавить людей права на такі пільги.