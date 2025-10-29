    
Главная Новини Харкова Суспільство Діти з Харкова відпочили в Польщі
29.10.2025  16:30   Віталій Хіневич

Діти з Харкова відпочили в Польщі

44 дитини пільгових категорій з Харкова та Харківської області відвідали Польщу в рамках туристично-культурної поїздки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Більшість дітей є членами сімей учасників бойових дій та сімей загиблих/зниклих безвісти захисників України. 
 
 
Поїздка відбулася на запрошення мера міста Плонськ і тривала з 14 по 29 жовтня. За цей час юні харків’яни відвідали старовинні польські міста, історичні музеї, замки та палаци, планетарій, обсерваторію.
 
 
Крім того, щодня для дітей організовували спортивно-оздоровчі розваги, зокрема плавання в басейні, кулінарні майстер класи тощо.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Основ’янському районі відбулися натхненні зустрічі з митцями.
 
