Діти з Харкова відпочили в Польщі

44 дитини пільгових категорій з Харкова та Харківської області відвідали Польщу в рамках туристично-культурної поїздки.
Комментариев: 0
День обіцяє бути динамічним і насиченим подіями. Варто залишатися гнучкими, адже несподіванки можуть відкрити нові можливості.
З ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора.
Історія Всесвітнього дня боротьби з інсультом розпочалася у 2004 році, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила інсульт глобальною епідемією.
влажность:
давление:
ветер: