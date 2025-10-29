29.10.2025 16:30 Віталій Хіневич

Діти з Харкова відпочили в Польщі

44 дитини пільгових категорій з Харкова та Харківської області відвідали Польщу в рамках туристично-культурної поїздки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Більшість дітей є членами сімей учасників бойових дій та сімей загиблих/зниклих безвісти захисників України.

Поїздка відбулася на запрошення мера міста Плонськ і тривала з 14 по 29 жовтня. За цей час юні харків’яни відвідали старовинні польські міста, історичні музеї, замки та палаци, планетарій, обсерваторію.

Крім того, щодня для дітей організовували спортивно-оздоровчі розваги, зокрема плавання в басейні, кулінарні майстер класи тощо.

