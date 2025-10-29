    
29.10.2025  16:49   Дмитро Колонєй

В Угрупованні обʼєднаних сил спростували інформацію росіян про оточення українських підрозділів на Харківщині

Заява про успіх окупантів на Харківщині — фантазії і фейк Путіна.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в УОС заявили, з приводу ситуації в Куп’янську та заяви очільника Кремля, що місті та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про “оточення” там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях. 
 
Зі свого боку глава ЦПД Андрій Коваленко також зазначив, що немає ніякого «кільця» в Купʼянську й Покровську: це — фантазії і фейк Путіна.
