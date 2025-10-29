    
29.10.2025  17:05   Віталій Хіневич

На Харківщині через обстріл отримали поранення двоє людей

29 жовтня близько 12:00 ворог атакував FPV-дроном село Піски-Радьківські Ізюмського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Внаслідок влучання в автомобіль, поранення отримали місцеві жителі - 48-річний чоловік та 46-річна жінка. Постраждалих госпіталізовано до районної лікарні.
 
 
На місці події працювали поліцейські Ізюмського районного управління, вибухотехніки та працівники екстрених служб.
 
Правоохоронці документують наслідки обстрілу. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог обстріляв сім населених пунктів Харківщини, застосувавши дрони різних типів.
 
