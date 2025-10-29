29.10.2025 17:24

Загарбники атакували позиції оборонців 5 селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 29 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім наступальних дій противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка та Богуславка. Ще одне бойове зіткнення триває.

