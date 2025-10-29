    
Главная Новини Харкова Армія Загарбники атакували позиції оборонців 5 селищ Харківщини
29.10.2025  17:24   

Загарбники атакували позиції оборонців 5 селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 29 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.
  • На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім наступальних дій противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка та Богуславка. Ще одне бойове зіткнення триває.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в УОС спростували інформацію росіян про оточення українських підрозділів на Харківщині.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
