29.10.2025 17:55 Віталій Хіневич

Від початку листопада в Україні стартує заборона на вилов риби у зимувальних ямах

З 1 листопада 2025 року в українських водоймах розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестового періоду 2026 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Кабінет Міністрів України.

Для охорони та створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів територіальними управління Держрибагентства видано відповідні накази із зазначенням переліків та меж зимувальних ям, де вилов риби заборонено.

Риболовля у цей період дозволяється за межами зимувальних ям – зимовими вудками та жерлицями всіх видів із криги або, у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів із використанням штучної чи природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку.

Крім того, необхідно пам’ятати, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм. Водночас протягом усього року заборонено використання одинарних, з’єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади.

За недотримання зазначених норм передбачено покарання – від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

Із переліком меж зимувальних ям можна ознайомитись за посиланнями.