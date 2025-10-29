    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові розкидують отруєне м'ясо
29.10.2025  18:33   Дмитро Колонєй

У Харкові розкидують отруєне м'ясо

Стало відомо про злочинну діяльність невідомих у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мешканці Нових Будинків виявили, що вж не перший раз хтось  розкидує шматочки м'яса з отрутою. Місяц тому отруїлася собака мсцевих жителів. Вранці 29 жовтня 2025 року було знову знайдено шматочок м'яса з отрутоою на ньому. Власникам тварина необхідно бути пильними на вулиці під час прогулянок з улюбленцями. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік застрелив собаку.
 
