Під обстрілами залишаються тисячі людей у прифронтових районах Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 29 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.



Як повідомляє РЕДПОСТ , тривають відновлювальні роботи в енергосистемі Лозівського району, де обмежено електропостачання для 4 тисяч абонентів.

В області застосовуються відключення для стабілізації загальнонаціональної енергосистеми після останніх обстрілів. Діють 5 черг для промисловості та бізнесу Харківщини.

Більше 20 громад області вже подають теплоносій, насамперед до закладів соціальної сфери.

Щодо житлових будинків органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення окремо, з урахуванням температурного режиму.

Продовжуємо евакуаційні заходи з Куп’янського та Борівського напрямків. За минулу добу евакуйовано близько 40 людей.

У місті Куп’янськ залишається ще 630 жителів. Загалом на Куп’янському напрямку — 3825 людей, на Борівському — 922 жителі.