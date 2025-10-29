Під обстрілами залишаються тисячі людей у прифронтових районах Харківщини

    
29.10.2025  19:17   Дмитро Колонєй

Оперативна ситуація по Харківщині на 29 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.


Як повідомляє РЕДПОСТ, тривають відновлювальні роботи в енергосистемі Лозівського району, де обмежено електропостачання для 4 тисяч абонентів. 
 
В області застосовуються відключення для стабілізації загальнонаціональної енергосистеми після останніх обстрілів. Діють 5 черг для промисловості та бізнесу Харківщини. 
 
Більше 20 громад області вже подають теплоносій, насамперед до закладів соціальної сфери. 
 
Щодо житлових будинків органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення окремо, з урахуванням температурного режиму.
 
Продовжуємо евакуаційні заходи з Куп’янського та Борівського напрямків. За минулу добу евакуйовано близько 40 людей. 
 
У місті Куп’янськ залишається ще 630 жителів. Загалом на Куп’янському напрямку — 3825 людей, на Борівському — 922 жителі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники атакували оборонців Кам’янки та Піщаного на Харківщині.
 
