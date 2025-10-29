    
29.10.2025  19:46   Дмитро Колонєй

Комунальники відремонтували дахи десятків будинків Харкова (фото)

Як триваюсть роботи розповіли та показали у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади комунального підприємства протягом тижня
  • відремонтували жорсткі покрівлі 23 житлових будинків. 
  • загальна площа робіт склала понад 500 кв. м.
  • закривали контури,
  • оновлювали парапети,
  • ремонтували водостоки тощо.
