Дитина на скейті постраждала у аварії на харківській вулиці (фото)

В этот день

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День обіцяє бути динамічним і насиченим подіями. Варто залишатися гнучкими, адже несподіванки можуть відкрити нові можливості.

Прогноз погоди у Харкові на 29 жовтня З ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора.