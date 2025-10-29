    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Дитина на скейті постраждала у аварії на харківській вулиці (фото)
29.10.2025  20:20   Дмитро Колонєй

Дитина на скейті постраждала у аварії на харківській вулиці (фото)

Як сталася ДТП встановлює харківська поліції.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Театральному провулку, 8, у Харкові 8-річний хлопчик на скейте в’їхав у автомобіль. У дитини, за попередніми даними, пошкоджена рука. 
 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто скоїв ДТП та поїхав з місця події.
Тэги:  дтп, аварія, харків, діти
