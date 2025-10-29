    
Главная Фото Суспільство Ви даруєте людям надію - Ігор Терехов
29.10.2025  20:52   Дмитро Колонєй

Ви даруєте людям надію - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав соціальних працівників Холодногірського та Новобаварського районів з прийдешнім професійним святом.

Привітав соціальних працівникі з прийдешнім професійним святом Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з нагоди Дня працівника соціальної сфери для фахівців галузі відбулися святковий концерт і церемонія нагородження кращих співробітників.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Ігор Терехов подякував соцпрацівникам за відданість своїй справі, людяність і щоденну турботу про тих, хто потребує підтримки. За його словами, навіть у складних умовах війни вони продовжують допомагати людям, які опинилися у скруті, демонструючи силу духу і професіоналізм.
 
«Ви даруєте людям надію, і я дуже вдячний вам за це. Бажаю вам міцного здоров’я, родинного затишку, щастя й довгоочікуваного справедливого миру!» - зазначив мер Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов привітав соціальних працівників Київського, Індустріального та Основʼянського районів з прийдешнім професійним святом.
 

Фотогалерея

Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.10 Суспільство Ігор Терехов привітав працівників соціальної сфери (фото)   27.10 Суспільство Дякую вам за те, що ви поруч, залишаєтесь у Харкові й допомагаєте людям - Ігор Терехов   26.10 Бізнес Потрібно, щоб бізнес був застрахований від воєнних ризиків - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 