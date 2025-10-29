29.10.2025 20:52 Дмитро Колонєй

Ви даруєте людям надію - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав соціальних працівників Холодногірського та Новобаварського районів з прийдешнім професійним святом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з нагоди Дня працівника соціальної сфери для фахівців галузі відбулися святковий концерт і церемонія нагородження кращих співробітників.

Ігор Терехов подякував соцпрацівникам за відданість своїй справі, людяність і щоденну турботу про тих, хто потребує підтримки. За його словами, навіть у складних умовах війни вони продовжують допомагати людям, які опинилися у скруті, демонструючи силу духу і професіоналізм.

«Ви даруєте людям надію, і я дуже вдячний вам за це. Бажаю вам міцного здоров’я, родинного затишку, щастя й довгоочікуваного справедливого миру!» - зазначив мер Харкова.

