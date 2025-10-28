Ігор Терехов привітав працівників соціальної сфери (фото)

Міський голова Ігор Терехов 28 жовтня привітав соціальних працівників Київського, Індустріального та Основʼянського районів з прийдешнім професійним святом.
Сьогодні день підходить для нових починань і вирішення старих питань. Інтуїція підкаже правильний напрямок, а спокій допоможе уникнути непорозумінь.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
