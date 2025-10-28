28.10.2025 19:08 Мирон Зелений

Ігор Терехов привітав працівників соціальної сфери (фото)

Міський голова Ігор Терехов 28 жовтня привітав соціальних працівників Київського, Індустріального та Основʼянського районів з прийдешнім професійним святом.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Мер подякував їм за чуйність і відданість своїй справі, з якими вони щодня виконують свою нелегку роботу, особливо в умовах війни. Він наголосив, що саме завдяки їхній турботі тисячі харківʼян, переселенців, людей похилого віку, родин з дітьми та людей з інвалідністю отримують необхідну підтримку.

«Соціальний працівник - це не просто професія, а справжня місія. Місія людяності, добра й допомоги один одному. Я дуже дякую вам за це, за вашу щирість і велике серце. Бажаю вам гарних емоцій, радості, щастя й усмішок!» - зазначив Ігор Терехов.

З нагоди свята мер вручив працівникам соціальної сфери Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконкому міськради та Подяки міського голови.



Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея