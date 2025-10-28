Харківські рятувальники вивезли людей з-під ударів росіян (фото, відео)
Жителів Харківської області евакуювали у безпечніше місце.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 28 жовтня 2025 року рятувальники ДСНС евакуювали жителів Ізюмського району Харківської області. За допомогою спеціального транспортного засобу з села на правобережжі Куп'янської громади було вивезено 2 особи.
У заходах задіяли 3 співробітники ДСНС, серед яких офіцер-рятувальник громади, та 1 одиниця техніки.
Рятувальники нагадують жителям населених пунктів, що на Харківщині функціонує цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації, створена за підтримки благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр». Звертайтися можна за номером: 0-800-33-92-91.