    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські рятувальники вивезли людей з-під ударів росіян (фото, відео)
28.10.2025  18:34   Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники вивезли людей з-під ударів росіян (фото, відео)

Жителів Харківської області евакуювали у безпечніше місце.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 28 жовтня 2025 року рятувальники ДСНС евакуювали жителів Ізюмського району Харківської області. За допомогою спеціального транспортного засобу з села на правобережжі Куп'янської громади було вивезено 2 особи.
У заходах задіяли 3 співробітники ДСНС, серед яких офіцер-рятувальник громади, та 1 одиниця техніки.
 
 
Рятувальники нагадують жителям населених пунктів, що на Харківщині функціонує цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації, створена за підтримки благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр». Звертайтися можна за номером: 0-800-33-92-91.
 
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники евакуювали жінку з кішкою.

 

