На Харківщині відсвяткував ювілей найстаріший в Україні театр для дітей та юнацтва

В умовах воєнного стану театр Харківщини, який відсвяткував 105-річчя від дня заснування, продовжує активну діяльність.



Як повідомляє РЕДПОСТ , харківський державний театр для дітей перший в Україні та другий у світі. Протягом більш ніж століття він залишається осередком культури, де народжуються нові ідеї, постановки та творчі відкриття, що прославляють Харківщину далеко за її межами. В умовах воєнного стану театр продовжує активну діяльність – бере участь у благодійних показах для дітей, переселенців, військовослужбовців, щороку долучається до фестивалів.

Після початку повномасштабного вторгнення, попри пошкодження та складні умови, театр не змовк. Завдяки згуртованому колективу він відновив роботу – вже у квітні 2022 року перші покази відбулися просто у харківському метрополітені.

За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва, багаторічну творчу працю та відданість справі в умовах воєнного стану колектив Харківського театру для дітей та юнацтва відзначено почесними грамотами Харківської обласної військової адміністрації.