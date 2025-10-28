    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині рятувальники евакуювали жінку з кішкою
28.10.2025  15:50   Віталій Хіневич

На Харківщині рятувальники евакуювали жінку з кішкою

Офіцери-рятувальники ДСНС Харківщини продовжують виконувати важливу гуманітарну місію — забезпечують безпечну евакуацію цивільного населення із небезпечних населених пунктів, наближених до лінії бойових дій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківщини.
 
28 жовтня офіцери-рятувальники Золочівської громади за допомогою спеціалізованого броньованого транспорту евакуювали з прифронтового населеного пункту жінку похилого віку разом з її домашньою улюбленкою. Жінку із кицею оперативно доставили до пункту тимчасового розміщення.
 
«На території Харківської області продовжує працювати цілодобова «гаряча лінія» з організації евакуації, створена благодійною організацією «Координаційний гуманітарний центр». Звертайтеся за номером: 0-800-33-92-91», - йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська завдали ударів по кількох районах Харківської області. Постраждав чоловік у Куп’янську, пошкоджено житлові будинки.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.10 Надзвичайні події У Харківській області розпочато розслідування через забруднення річки 28.10 Надзвичайні події Поблизу Харкова чоловік застрелив собаку 28.10 Надзвичайні події У Харкові чоловік пограбував жінку під час розпивання спиртного
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 