На Харківщині рятувальники евакуювали жінку з кішкою

Офіцери-рятувальники ДСНС Харківщини продовжують виконувати важливу гуманітарну місію — забезпечують безпечну евакуацію цивільного населення із небезпечних населених пунктів, наближених до лінії бойових дій.

28 жовтня офіцери-рятувальники Золочівської громади за допомогою спеціалізованого броньованого транспорту евакуювали з прифронтового населеного пункту жінку похилого віку разом з її домашньою улюбленкою. Жінку із кицею оперативно доставили до пункту тимчасового розміщення.

«На території Харківської області продовжує працювати цілодобова «гаряча лінія» з організації евакуації, створена благодійною організацією «Координаційний гуманітарний центр». Звертайтеся за номером: 0-800-33-92-91», - йдеться у повідомленні.

