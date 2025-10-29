    
29.10.2025  21:23   Дмитро Колонєй

У четвер забудьте про вільний проізд вулицею у центрі Харкова

Чому та на який термін заборонять рух транспорту Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Як повідомляє РЕДПОСТ, 30 жовтня 2025 року з 8:00 до 17:00, через поточний ремонт проїжджої частини буде заборонений рух транспорту на вул. Чорноглазівській, на ділянці від вул. Куликівської до вул. Григорія Сковороди.
 
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями
  • Куликівською,
  • Дарвіна,
  • Григорія Сковороди та ін.
