    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Три харківські трамваї змінять маршрут
28.10.2025  20:00   Дмитро Колонєй

Три харківські трамваї змінять маршрут

На який термін та чому введені зміни пояснили у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


Як повідомляє РЕДПОСТ, з 9:00 середи 29 жовтня до 17:00 1 листопада 2025 року буде заборонений  рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд на Салтівському шосе, в районі перехрестя з вул. Руслана Плоходька, що  пов’язано з необхідністю проведення ремонту.
 
Об’їхати  закриту ділянку можна буде прилеглими територіями. 
 
З 9:00 до 17:00 29 жовтня та 30 жовтня буде припинений рух трамваїв на Салтівському шосе, на ділянці від пр. Тракторобудівників до розворотного кола «602 мікрорайон».
 

Трамвай №6 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе;
 

Трамвай №8 ходитиме таким маршрутом:

 
  • розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - вул. Морозова - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе;
 

Трамвай №23 ідитиме наступним шляхом:

 
  • розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе. 
 

Тимчасовий автобус №9 прямуватиме так:

 
  • Салтівське шосе (602 мікрорайон) - Салтівське шосе - пр. Тракторобудівників (перехрестя Салтівське шосе - пр. Тракторобудівників).
Нагадаємо,раніше РЕДПОСТ писав про початок роботи нового харківського автобусу та як він буде курсувати.
 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай
