Три харківські трамваї змінять маршрут

На який термін та чому введені зміни пояснили у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.



Як повідомляє РЕДПОСТ , з 9:00 середи 29 жовтня до 17:00 1 листопада 2025 року буде заборонений рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд на Салтівському шосе, в районі перехрестя з вул. Руслана Плоходька, що пов’язано з необхідністю проведення ремонту.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими територіями.

З 9:00 до 17:00 29 жовтня та 30 жовтня буде припинений рух трамваїв на Салтівському шосе, на ділянці від пр. Тракторобудівників до розворотного кола «602 мікрорайон».

Трамвай №6 курсуватиме так:

розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе;

Трамвай №8 ходитиме таким маршрутом:

розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - вул. Морозова - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе;

Трамвай №23 ідитиме наступним шляхом:

розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе.

Тимчасовий автобус №9 прямуватиме так:

Салтівське шосе (602 мікрорайон) - Салтівське шосе - пр. Тракторобудівників (перехрестя Салтівське шосе - пр. Тракторобудівників).