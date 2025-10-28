28.10.2025 20:39 Дмитро Колонєй

Які графіки погодинних відключень діятимуть у Харківській області 29 жовтня

Як відключатимуть світло у середу поінформували харківські енергетики.



Як повідомляє РЕДПОСТ , 29 жовтня 2025 року на Харківщині для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:

08:00-10:00 - 1,5 черги,

10:00-12:00 - 1 черга

12:00-14:00 - 0,5 черги,

14:00-16:00 - 1 черга,

16:00-19:00 - 1,5 черги,

19:00-22:00 - 1 черга.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 08:00-10:00; 16:00-19:00

1.2 08:00-10:00

2.1 16:00-19:00

2.2 08:00-10:00; 16:00-19:00

3.1 19:00-22:00

3.2 19:00-22:00

4.1 10:00-12:00

4.2 10:00-12:00

5.1 16:00-19:00

5.2 12:00-14:00

6.1 14:00-16:00

6.2 14:00-16:00

Для промисловості та бінесу з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП).

