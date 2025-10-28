    
28.10.2025  20:39   Дмитро Колонєй

Які графіки погодинних відключень діятимуть у Харківській області 29 жовтня

Як відключатимуть світло у середу поінформували харківські енергетики.


Як повідомляє РЕДПОСТ, 29 жовтня 2025 року на Харківщині для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:
 
  • 08:00-10:00 - 1,5 черги, 
  • 10:00-12:00 - 1 черга
  • 12:00-14:00 - 0,5 черги,
  • 14:00-16:00 - 1 черга, 
  • 16:00-19:00 - 1,5 черги,
  • 19:00-22:00 - 1 черга.
 
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
 
  • 1.1 08:00-10:00; 16:00-19:00
  • 1.2 08:00-10:00
  • 2.1 16:00-19:00
  • 2.2 08:00-10:00; 16:00-19:00
  • 3.1 19:00-22:00
  • 3.2 19:00-22:00
  • 4.1 10:00-12:00
  • 4.2 10:00-12:00
  • 5.1 16:00-19:00
  • 5.2 12:00-14:00
  • 6.1 14:00-16:00
  • 6.2 14:00-16:00
 
Перелік адрес за чергами можна поглянути тут.
 
Для промисловості та бінесу з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП).
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що не буде газу ще добу у жителів двох вулиць Харкова.
 
