28.10.2025 20:39 Дмитро Колонєй
Які графіки погодинних відключень діятимуть у Харківській області 29 жовтня
Як відключатимуть світло у середу поінформували харківські енергетики.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 29 жовтня 2025 року на Харківщині для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі будуть вимикатися
одночасно:
-
08:00-10:00 - 1,5 черги,
-
10:00-12:00 - 1 черга
-
12:00-14:00 - 0,5 черги,
-
14:00-16:00 - 1 черга,
-
16:00-19:00 - 1,5 черги,
-
19:00-22:00 - 1 черга.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
-
1.1 08:00-10:00; 16:00-19:00
-
1.2 08:00-10:00
-
2.1 16:00-19:00
-
2.2 08:00-10:00; 16:00-19:00
-
3.1 19:00-22:00
-
3.2 19:00-22:00
-
4.1 10:00-12:00
-
4.2 10:00-12:00
-
5.1 16:00-19:00
-
5.2 12:00-14:00
-
6.1 14:00-16:00
-
6.2 14:00-16:00
Для промисловості та бінесу з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП).
