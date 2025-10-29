29.10.2025 21:48 Дмитро Колонєй
Салат з хрусткими кабачковими кульками в азіатському стилі
Ситна та оригінальна страва, яка готується швидко, а з'їдається миттєво.
, овочевий салат – це класика легкої та корисної кухні, але навіть традиційну страву можна перетворити та зробити зіркою столу. Додавання хрустких, ніжних кабачкових кульок перетворює звичайний мікс зелені та томатів на вишукане частування.
Овочевий салат з хрусткими кульками
Продукти:
-
1 пучок листя салату
-
2 томати
-
5 ст. л. смажених з цибулею грибів
-
1 молодий кабачок
-
2 сирі яйця
-
2 варені яйця
-
1 ч. л. лимонного соку
-
2 ст. л. соєвого соусу
-
4 ст. л. панірувальних сухарів
-
морська сіль
-
зелень
Покроковий рецепт приготування
-
Натерти молодий кабачок на великій тертці.
-
Віджати натертий кабачок від зайвого соку.
-
Змішати віджатий кабачок з одним сирим яйцем, панірувальними сухарями та щіпкою солі.
-
Сформувати з отриманої суміші невеликі кульки-тефтельки.
-
Обсмажити кабачкові кульки на олії до золотистої скоринки.
-
Нарізати варені яйця та помідори часточками.
-
Порвати листя салату руками на зручні шматочки.
-
Перемішати порване листя салату з нарізаними помідорами, вареними яйцями та смаженими грибами.
-
Викласти салатну суміш на овальну або круглу страву.
-
Збризкати салат соєвим соусом і лимонним соком.
-
Посипати салат перцем та морською сіллю за смаком.
-
Прикрасити салат остиглими кабачковими тюфтельками (кульками).
-
Посипати готову страву свіжою рубаною зеленню.
-
Подавати до столу одразу після приготування.
