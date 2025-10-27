    
27.10.2025  21:57   Дмитро Колонєй

Сирний суп із ніжними фрикадельками: страва для затишного вечора

Рецепт, який легко допоможе вам створити кулінарний шедевр без зайвого клопоту.

Як приготувати сирний суп із ніжними фрикадельками: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, на винахід сирного супу претендують французи та швейцарці - вони додають сир у киплячий бульйон. Не відстають іспанці Америки та любителі класти в суп пармезан італійці. Словаки розчиняють у гарячому бульйоні бринзу, а чехи кидають її у вже готовий бульйон із локшиною та іншими інгредієнтами.
 

Сирний суп із фрикадельками

 

Продукти:

 
  • Вода – 0,8 л
  • Картопля – 450 г
  • Фарш м'ясний – 300 г
  • Сир плавлений – 150 г
  • Морква – 100 г
  • Цибуля ріпчаста – 100 г
  • Шпинат – 50 г
  • Сухарі панірувальні – 1 ст. ложка
  • Сметана – 1 ст. ложка
  • Порошок часниковий – 0,5 ч. ложки
  • Оливкова олія – 1 ст. ложка
  • Зелень (кріп, петрушка) – 15 г
  • Суміш перців – 0,5 ч. ложки
  • Лавровий лист – 1 шт.
  • Сіль – до смаку
 
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Помити всі овочі, зелень та шпинат.
  2. Очистити моркву, цибулю та картопля.
  3. Крупно порізати листя шпинату.
  4. Дрібно порізати всю зелень.
  5. Викласти м'ясний фарш у глибоку миску.
  6. Додати сметану, щіпку солі, перцю, часникового порошку, панірувальні сухарі та невелику частину подрібненої зелені.
  7. Ретельно перемішати фарш до однорідності.
  8. Скачати з фаршу невеликі фрикадельки.
  9. Дрібно нарізати очищену цибулю та моркву.
  10. Пасерувати їх на оливковій олії в окремій сковороді до золотистого кольору.
  11. Нарізати очищену картоплю кубиками.
  12. Довести воду до кипіння у каструлі.
  13. Додати нарізану кубиками картопля, пасеровану цибулю та моркву, а також фрикадельки.
  14. Посолити, поперчити (сумішкою перців), покласти лавровий лист.
  15. Повторно довести суп до кипіння.
  16. Варити 10-12 хвилин|мінути| до готовності картоплі.
  17. Додати|добавляти| плавлений сир.
  18. Варити, постійно помішуючи, до повного розчинення і однорідності бульйону.
  19. Засипати в суп нарізаний шпинат і зелень, що залишилася.
  20. Варити сирний суп ще за хвилину після додавання зелені.
  21. Зняти каструлю з вогню.
  22. Накрити кришкою.
  23. Дати постояти супу і настоятися 5 хвилин.
  24. Розлити гарячий суп по тарілках.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати сочники з ніжною банановою начинкою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 

Тэги:  рецепт, суп, сир, картопля, м'ясо, фарш, морква, цибуля, сметана, олія
