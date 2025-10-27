27.10.2025 21:57 Дмитро Колонєй
Сирний суп із ніжними фрикадельками: страва для затишного вечора
Рецепт, який легко допоможе вам створити кулінарний шедевр без зайвого клопоту.
Як пише РЕДПОСТ
, на винахід сирного супу претендують французи та швейцарці - вони додають сир у киплячий бульйон. Не відстають іспанці Америки та любителі класти в суп пармезан італійці. Словаки розчиняють у гарячому бульйоні бринзу, а чехи кидають її у вже готовий бульйон із локшиною та іншими інгредієнтами.
Сирний суп із фрикадельками
Продукти:
-
Вода – 0,8 л
-
Картопля – 450 г
-
Фарш м'ясний – 300 г
-
Сир плавлений – 150 г
-
Морква – 100 г
-
Цибуля ріпчаста – 100 г
-
Шпинат – 50 г
-
Сухарі панірувальні – 1 ст. ложка
-
Сметана – 1 ст. ложка
-
Порошок часниковий – 0,5 ч. ложки
-
Оливкова олія – 1 ст. ложка
-
Зелень (кріп, петрушка) – 15 г
-
Суміш перців – 0,5 ч. ложки
-
Лавровий лист – 1 шт.
-
Сіль – до смаку
Покроковий рецепт приготування
-
Помити всі овочі, зелень та шпинат.
-
Очистити моркву, цибулю та картопля.
-
Крупно порізати листя шпинату.
-
Дрібно порізати всю зелень.
-
Викласти м'ясний фарш у глибоку миску.
-
Додати сметану, щіпку солі, перцю, часникового порошку, панірувальні сухарі та невелику частину подрібненої зелені.
-
Ретельно перемішати фарш до однорідності.
-
Скачати з фаршу невеликі фрикадельки.
-
Дрібно нарізати очищену цибулю та моркву.
-
Пасерувати їх на оливковій олії в окремій сковороді до золотистого кольору.
-
Нарізати очищену картоплю кубиками.
-
Довести воду до кипіння у каструлі.
-
Додати нарізану кубиками картопля, пасеровану цибулю та моркву, а також фрикадельки.
-
Посолити, поперчити (сумішкою перців), покласти лавровий лист.
-
Повторно довести суп до кипіння.
-
Варити 10-12 хвилин|мінути| до готовності картоплі.
-
Додати|добавляти| плавлений сир.
-
Варити, постійно помішуючи, до повного розчинення і однорідності бульйону.
-
Засипати в суп нарізаний шпинат і зелень, що залишилася.
-
Варити сирний суп ще за хвилину після додавання зелені.
-
Зняти каструлю з вогню.
-
Накрити кришкою.
-
Дати постояти супу і настоятися 5 хвилин.
-
Розлити гарячий суп по тарілках.
