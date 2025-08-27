27.08.2025 22:00 Дмитро Колонєй
Суп із свинини з овочами: простий та ситний обід
Смачна та цікава страва завжди виходить різною, якщо змінюється набір овочів.
, цей, дуже варіативний, щодо складу суп, виходить ситним, корисним і особливо сподобається тим, хто любить легкі, але поживні страви.
Суп із свинини з овочами
Продукти:
-
250 г свинини,
-
3 картоплини,
-
1 морква,
-
1 цибулина,
-
1 перець,
-
1 жменю кукурудзи,
-
100 г цвітної капусти,
-
100 г стручкової квасолі,
-
0,5 кабачка
Покроковий рецепт приготування
-
Свинину промити, нарізати шматочками.
-
Залити м'ясо водою.
-
Після закипання варити 30 хвилин|мінути|, знімаючи піну.
-
Почистити картоплю, моркву, цибулю, кабачок, перець, цвітну капусту та квасолю.
-
Наріж овочі довільно.
-
Злегка обсмажити цибулю, моркву та перець на сковороді.
-
Додати спеції до смаку.
-
Покласти картоплю в каструлю з бульйоном.
-
Варити 5-7 хвилин.
-
Додати засмажку та інші овочі – моркву, цибулю, перець, кукурудзу, цвітну капусту, квасолю та кабачок.
-
Варити разом до готовності овочів.
-
Розлити суп по тарілках.
-
Прикрасити зеленню.
-
Подавати гарячим.
Тэги:
рецепт,
суп,
овочі,
картопля,
м'ясо,
свинина,
морква,
цибуля,
перець,
кукурудза,
капуста,
квасоля,
кабачки
