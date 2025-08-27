    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Суп із свинини з овочами: простий та ситний обід
27.08.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Суп із свинини з овочами: простий та ситний обід

Смачна та цікава страва завжди виходить різною, якщо змінюється набір овочів.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей, дуже варіативний, щодо складу суп, виходить ситним, корисним і особливо сподобається тим, хто любить легкі, але поживні страви.
 

Суп із свинини з овочами

 

Продукти:

 
  • 250 г свинини,
  • 3 картоплини,
  • 1 морква,
  • 1 цибулина,
  • 1 перець,
  • 1 жменю кукурудзи,
  • 100 г цвітної капусти,
  • 100 г стручкової квасолі,
  • 0,5 кабачка
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Свинину промити, нарізати шматочками.
  2. Залити м'ясо водою.
  3. Після закипання варити 30 хвилин|мінути|, знімаючи піну.
  4. Почистити картоплю, моркву, цибулю, кабачок, перець, цвітну капусту та квасолю.
  5. Наріж овочі довільно.
  6. Злегка обсмажити цибулю, моркву та перець на сковороді.
  7. Додати спеції до смаку.
  8. Покласти картоплю в каструлю з бульйоном.
  9. Варити 5-7 хвилин.
  10. Додати засмажку та інші овочі – моркву, цибулю, перець, кукурудзу, цвітну капусту, квасолю та кабачок.
  11. Варити разом до готовності овочів.
  12. Розлити суп по тарілках.
  13. Прикрасити зеленню.
  14. Подавати гарячим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 

 

Тэги:  рецепт, суп, овочі, картопля, м'ясо, свинина, морква, цибуля, перець, кукурудза, капуста, квасоля, кабачки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.08 Кулінарні рецепти Готовим зелену цибулю на зиму, зберігаючи її цілою 23.08 Кулінарні рецепти Баклажани, запечені з овочами: швидко, смачно, просто 21.08 Кулінарні рецепти Ідеальна вечеря: смажена картопля з м'ясом, помідорами та сиром
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 