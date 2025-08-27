27.08.2025 21:09 Дмитро Колонєй
У Департаменті освіти Харкова прокоментували діяльність «дитячих кімнат» у житлових будинках
На думку Ольгі Деменко це питання у Харкові потребує державного врегулювання.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, директор Департаменту освіти Ольга Деменко з цього поводу зазначила:
«Це державне питання. Я вважаю, що всі установи, які працюють з дітьми, мають бути навчальними закладами. Бо, не дай Боже, завтра прилетить туди, де якийсь ФОП доглядає дітей, і діти постраждають - хто за це відповідатиме?» - наголосила Ольга Деменко.
На думку очільниці департаменту, на відміну від ліцензованих приватних дитсадків і шкіл, які мають укриття та відповідають вимогам безпеки, частина громадян реєструється як фізичні особи-підприємці з видом діяльності «Догляд за дитиною». Вони збирають дітей у квартирах, беруть оплату з батьків, але формально не є закладами освіти й не підлягають ліцензуванню.
«Наявність безпекових умов, тобто укриття, не залежить від форми власності. Яка різниця, державний заклад, приватний чи комунальний? Скрізь діти - і скрізь має бути безпека», - підкреслила Ольга Деменко.
