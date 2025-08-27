27.08.2025 17:19 Дмитро Колонєй

У Харкові розробили проєкт першого в Україні підземного дитячого садка

Стало відомо, скільки дітлахів Харкова зможе прийняти цей безпечний простір та коли його почнуть будувати.



Як повідомляє РЕДПОСТ , директорка Департаменту освіти Ольга Деменко розповіла, що цей підземний дитячий садок зможе прийняти 100-150 дітей.

«Це перший досвід в Україні, і дуже хочеться, щоб саме Харкову вдалося його реалізувати. Проєкт уже розроблений, сподіваємося отримати державну субвенцію та почати будівництво», - зазначила Ольга Деменко.

Проєкт планують презентувати в Державній електронній екосистемі DREAM. Оскільки субвенція 2025 року вже добігає кінця реалізації, найімовірніше, це буде зроблено вже наступного року.

Ольга Деменко також розповіла, що дитсадки, які не працюють через відсутність укриттів, зберігають свої колективи. Вихователі задіяні у підготовчих групах на безпечних локаціях, у тимчасових групах у метро, у пунктах харчування тощо.

Вихователі зуміли перекваліфікуватися, їх не скорочують сподіваючись, що пройде час, і вони знову працюватимуть з дітьми.

