    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові розробили проєкт першого в Україні підземного дитячого садка
27.08.2025  17:19   Дмитро Колонєй

У Харкові розробили проєкт першого в Україні підземного дитячого садка

Стало відомо, скільки дітлахів Харкова зможе прийняти цей безпечний простір та коли його почнуть будувати.


У Харкові розробили проєкт першого в Україні підземного дитячого садка
Як повідомляє РЕДПОСТ, директорка Департаменту освіти Ольга Деменко розповіла, що цей підземний дитячий садок зможе прийняти 100-150 дітей.
 
«Це перший досвід в Україні, і дуже хочеться, щоб саме Харкову вдалося його реалізувати. Проєкт уже розроблений, сподіваємося отримати державну субвенцію та почати будівництво», - зазначила Ольга Деменко.
 
Проєкт планують презентувати в Державній електронній екосистемі DREAM. Оскільки субвенція 2025 року вже добігає кінця реалізації, найімовірніше, це буде зроблено вже наступного року.
 
Ольга Деменко також розповіла, що дитсадки, які не працюють через відсутність укриттів, зберігають свої колективи. Вихователі задіяні у підготовчих групах на безпечних локаціях, у тимчасових групах у метро, у пунктах харчування тощо. 
 
Вихователі зуміли перекваліфікуватися, їх не скорочують сподіваючись, що пройде час, і вони знову працюватимуть з дітьми.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що діюча модель НМТ надмірно завантажує школярів.
 
Тэги:  діти, агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.08 Освіта Національний мультипредметний тест надмірно завантажує харківських школярів 22.08 Надзвичайні події У Харкові знайшли хлопця, який зник три тижні тому 22.08 Суспільство В Харкові діти з особливими освітніми потребами взяли участь у дресируванні собак (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 