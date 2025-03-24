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24.03.2025  21:54   

Освіжаючий зелений суп з імбиром – легкість та користь у кожній ложці

Суп для тих, хто любить пробувати щось нове.

 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва – справжня знахідка для любителів свіжих смаків та корисних страв.
 

Зелений суп з імбиром

 

Продукти:

 
  • 1 л овочевого бульйону
  • 2 цибулини
  • 300 г картоплі
  • 150 г цибулі-порею
  • 30 г свіжого імбиру
  • 2 пучка шпинату
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 150 г моркви
  • спеції за смаком
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Покроковий рецепт приготування:

  1. Дрібно нарізати звичайну цибулю.
  2. Обсмажити в оливковій олії на слабкому вогні до золотистого кольору.
  3. Нарізати шпинат.
  4. Натерти імбир.
  5. Нарізати цибулю-порей.
  6. Нарізати картоплю та моркву дрібними кубиками.
  7. Закип'ятити бульйон.
  8. Додати овочі.
  9. Варити суп до напівготовності картоплі та моркви (приблизно 10 хвилин).
  10. Додати шпинат, імбир та цибулю-порей.
  11. Варити ще 5 хвилин|мінути| на слабкому вогні.
  12. Приправити спеціями до смаку.
  13. Посипати суп зверху обсмаженою золотистою цибулею
  14. Подати суп.
 
Тэги:  рецепт, суп, імбир, цибуля, картопля, олія
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