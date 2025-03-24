24.03.2025 21:54
Освіжаючий зелений суп з імбиром – легкість та користь у кожній ложці
Суп для тих, хто любить пробувати щось нове.
Як пише РЕДПОСТ
, ця страва – справжня знахідка для любителів свіжих смаків та корисних страв.
Зелений суп з імбиром
Продукти:
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1 л овочевого бульйону
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2 цибулини
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300 г картоплі
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150 г цибулі-порею
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30 г свіжого імбиру
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2 пучка шпинату
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3 ст. л. оливкової олії
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150 г моркви
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спеції за смаком
Покроковий рецепт приготування:
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Дрібно нарізати звичайну цибулю.
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Обсмажити в оливковій олії на слабкому вогні до золотистого кольору.
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Нарізати шпинат.
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Натерти імбир.
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Нарізати цибулю-порей.
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Нарізати картоплю та моркву дрібними кубиками.
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Закип'ятити бульйон.
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Додати овочі.
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Варити суп до напівготовності картоплі та моркви (приблизно 10 хвилин).
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Додати шпинат, імбир та цибулю-порей.
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Варити ще 5 хвилин|мінути| на слабкому вогні.
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Приправити спеціями до смаку.
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Посипати суп зверху обсмаженою золотистою цибулею
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Подати суп.
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