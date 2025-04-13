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13.04.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Пісний суп із сочевиці: густо, ситно та без м'яса

Рецепт поживної, але легкої страви.

Як приготувати пісний суп із сочевиці
 
Як пише РЕДПОСТ, цей рецепт - відмінне джерело рослинного білка (чечевиця замінює м'ясо), добре зберігається і стає смачнішою наступного дня. Ідеальний для посту, веганської дієти та просто здорового харчування. Для більшої густоти можна додати до нього трохи борошна.
 

Густий пісний суп із сочевиці

Продукти:
 
  • 130 г сочевиці,
  • 1,5 л води
  • 20 г борошна,
  • 2 ст. рослинної олії,
  • 1 цибулина,
  • 1 зубчик часнику,
  • спеції.
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Порізати цибулю
  2. Відварити сочевицю до 500 мл води до готовності.
  3. Влити туди ж 1 л холодної води, що залишився.
  4. Додати спеції з цибулею та часником.
  5. Довести до кипіння.
  6. За бажанням збити суп блендером, або просто добре перемішати.
  7. Злегка обсмажити борошно у маслі.
  8. Додати в суп так, щоб не було грудочок.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ароматну ванільну шарлотку із грушею.
 

 

Тэги:  рецепт, суп, цибуля, сочевиця, борошно, олія, часник, піст
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