13.04.2025 22:00 Дмитро Колонєй
Пісний суп із сочевиці: густо, ситно та без м'яса
Рецепт поживної, але легкої страви.
Як пише РЕДПОСТ
, цей рецепт - відмінне джерело рослинного білка (чечевиця замінює м'ясо), добре зберігається і стає смачнішою наступного дня. Ідеальний для посту, веганської дієти та просто здорового харчування. Для більшої густоти можна додати до нього трохи борошна.
Густий пісний суп із сочевиці
Продукти:
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130 г сочевиці,
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1,5 л води
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20 г борошна,
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2 ст. рослинної олії,
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1 цибулина,
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1 зубчик часнику,
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спеції.
Покроковий рецепт приготування:
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Порізати цибулю
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Відварити сочевицю до 500 мл води до готовності.
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Влити туди ж 1 л холодної води, що залишився.
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Додати спеції з цибулею та часником.
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Довести до кипіння.
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За бажанням збити суп блендером, або просто добре перемішати.
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Злегка обсмажити борошно у маслі.
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Додати в суп так, щоб не було грудочок.
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