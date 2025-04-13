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13.04.2025  22:32   

Як Харків прикрашають до Великодніх свят (фото)

У центральній частині міста встановили фотозони, присвячені Великодню.

Харків, фотозона, великодень
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, пейзаж, хнатоб, фотозона, великодень
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