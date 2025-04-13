Як Харків прикрашають до Великодніх свят (фото)

У центральній частині міста встановили фотозони, присвячені Великодню.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
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День вдалий для творчості та вирішення завдань. Подолання лінощів може бути важким, але справи будуть легко йти, якщо ви розгойдуєтеся.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу – свято однодумців, для яких рок-н-рол став не лише музикою, а стилем та способом життя.
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