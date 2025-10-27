    
27.10.2025  21:46   Дмитро Колонєй

На Харківщині 28 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень

Як відлючатиуть світло на Харківщині у вівторок поінформували енергетики.


Як повідомляє РЕДПОСТ, 28 жовтня 2025 року відповідно до команди НЕК "Укренерго" для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:
 
  • 08:00-11:00 – 2 черги,
  • 11:00-16:00 – 1 черга,
  • 16:00-19:00 – 2 черги,
  • 19:00-22:00 – 1 черга.
 
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
 
  • 1.1 08:00-11:00; 19:00-22:00
  • 1.2 08:00-11:00; 19:00-22:00
  • 2.1 08:00-12:00
  • 2.2 08:00-12:00
  • 3.1, 3.2 - не вимикається
  • 4.1 12:00-16:00
  • 4.2 12:00-16:00
  • 5.1 16:00-19:00
  • 5.2 16:00-19:00
  • 6.1 16:00-19:00
  • 6.2 16:00-19:00
 
Перелік адрес за чергами - тут.
 
Для промисловсті та бізнесу з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП).
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що експерт спрогнозував на який термін відключатимуть світло взимку на Харківщині.
 
