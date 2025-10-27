27.10.2025 21:46 Дмитро Колонєй
На Харківщині 28 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень
Як відлючатиуть світло на Харківщині у вівторок поінформували енергетики.
На Харківщині 28 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 28 жовтня 2025 року відповідно до команди НЕК "Укренерго" для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:
-
08:00-11:00 – 2 черги,
-
11:00-16:00 – 1 черга,
-
16:00-19:00 – 2 черги,
-
19:00-22:00 – 1 черга.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
-
1.1 08:00-11:00; 19:00-22:00
-
1.2 08:00-11:00; 19:00-22:00
-
2.1 08:00-12:00
-
2.2 08:00-12:00
-
3.1, 3.2 - не вимикається
-
4.1 12:00-16:00
-
4.2 12:00-16:00
-
5.1 16:00-19:00
-
5.2 16:00-19:00
-
6.1 16:00-19:00
-
6.2 16:00-19:00
Перелік адрес за чергами - тут.
Для промисловсті та бізнесу з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП).
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що експерт спрогнозував
на який термін відключатимуть світло взимку на Харківщині.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0