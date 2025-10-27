    
27.10.2025  19:51   Дмитро Колонєй

Експерт спрогнозував на який термін відключатимуть світло взимку на Харківщині

Невтішною думкою про блекаути на Харківщині та інших регіонах цієї зими поділився очільник Голова Спілки споживачів комунальних послуг України.


Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка взимку, світла не буде цілими днями та тижнями у третині регіонів країни. Найчастіше вимикатимуть у

  • Харківській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Сумській 
  • Чернігівській областях
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за прогнозами фахівця в Україні взимку відключатимуть воду, газ та світло, 

 

