Експерт спрогнозував на який термін відключатимуть світло взимку на Харківщині

Невтішною думкою про блекаути на Харківщині та інших регіонах цієї зими поділився очільник Голова Спілки споживачів комунальних послуг України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка взимку, світла не буде цілими днями та тижнями у третині регіонів країни. Найчастіше вимикатимуть у
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за прогнозами фахівця в Україні взимку відключатимуть воду, газ та світло,
День сприятливий для вирішення побутових і фінансових питань. Варто уникати надмірної емоційності – спокій і послідовність принесуть найкращі результати.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначають День української писемності та мови.
