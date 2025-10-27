    
27.10.2025  20:33   Дмитро Колонєй

Харків став партнером Ізміру в рамках європейського проєкту SUN4Ukraine

Харків та ще 11 українських громад утворили партнерства з європейськими муніципалітетами - представниками Місії ЄС кліматично нейтральних та розумних міст.

Став партнером Ізміру в рамках європейського проєкту SUN4Ukraine Харків: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у межах ініціативи для налагодження міжмуніципального обміну та просування інноваційних рішень у сфері кліматичної нейтральності були створені такі партнерства:
  • Харків - Ізмір (Туреччина);
  • Вінниця - Діжон-Метрополь (Франція);
  • Звягель - Утрехт (Нідерланди);
  • Дніпро - Будапешт (Угорщина);
  • Калуш - Жешув (Польща);
  • Київ - Лейпциг (Німеччина);
  • Конотоп - Лаппеенранта (Фінляндія);
  • Миколаїв - Барселона (Іспанія);
  • Нововолинськ - Аахен (Німеччина);
  • Первомайськ - Парма (Італія);
  • Чернівці - Мангейм (Німеччина);
  • Чернігів - Амстердам (Нідерланди).
Став партнером Ізміру в рамках європейського проєкту SUN4Ukraine Харків: Новини Харкова
 
В межах програми пройдуть навчальні візити, під час яких партнери поділяться ідеями щодо кліматичної політики, планування стійкості, управління в умовах надзвичайних ситуацій, зменшення впливу наслідків зміни клімату, міського розвитку та мобільності, залучення фінансування тощо.
 
