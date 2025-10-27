27.10.2025 20:33 Дмитро Колонєй
Харків став партнером Ізміру в рамках європейського проєкту SUN4Ukraine
Харків та ще 11 українських громад утворили партнерства з європейськими муніципалітетами - представниками Місії ЄС кліматично нейтральних та розумних міст.
, у межах ініціативи для налагодження міжмуніципального обміну та просування інноваційних рішень у сфері кліматичної нейтральності були створені такі партнерства:
-
Харків - Ізмір (Туреччина);
-
Вінниця - Діжон-Метрополь (Франція);
-
Звягель - Утрехт (Нідерланди);
-
Дніпро - Будапешт (Угорщина);
-
Калуш - Жешув (Польща);
-
Київ - Лейпциг (Німеччина);
-
Конотоп - Лаппеенранта (Фінляндія);
-
Миколаїв - Барселона (Іспанія);
-
Нововолинськ - Аахен (Німеччина);
-
Первомайськ - Парма (Італія);
-
Чернівці - Мангейм (Німеччина);
-
Чернігів - Амстердам (Нідерланди).
В межах програми пройдуть навчальні візити, під час яких партнери поділяться ідеями щодо кліматичної політики, планування стійкості, управління в умовах надзвичайних ситуацій, зменшення впливу наслідків зміни клімату, міського розвитку та мобільності, залучення фінансування тощо.
