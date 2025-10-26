    
26.10.2025  21:33

Незвичайні сочники: рецепт з ніжною банановою начинкою

Смачна начинка для любителів солодкої випічки.

 
Як пише РЕДПОСТ, класичні сочники з сиром – це смачно, але іноді хочеться чогось нового. Спробуйте цей незвичайний варіант улюбленої випічки – сочники з ароматною та ніжною банановою начинкою. Готуються вони просто, а результат порадує всіх ласунів.
 

Сочники з бананом

 

Продукти

 

Для тесту:

 
  • 100 г вершкового масла,
  • 4 ст. сметани,
  • 1 яйце,
  • 1/2 склянки цукру,
  • 2,5 склянки борошна,
  • 0,5 ч.л. соди.
 

Для начинки:

 
  • 2-3 банани,
  • 2 ст. сметани,
  • 2,5 ст. борошна,
  • 1 ст. крохмалю,
  • 2 ст. цукру,
  • ванілін.
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Збити яйце із цукром.
  2. Додати сметану та м'яке вершкове масло до яєчно-цукрової суміші.
  3. Змішати борошно із содою.
  4. Додати борошно із содою до рідких інгредієнтів.
  5. Вимісити тісто.
  6. Забрати тісто на півгодини в холодильник.
  7. Роздавити очищені банани вилкою (для начинки).
  8. Змішати розім'яті банани з іншими інгредієнтами для начинки: сметаною, борошном, крохмалем, цукром та ваніліном.
  9. Відрегулювати кількість сметани до консистенції начинки.
  10. Розкачати тісто.
  11. Нарізати тісто кружальцями.
  12. Викласти начинку на половину кружечка.
  13. Сформувати сочники (загнути другу половину кружечка, залишаючи начинку напіввідкритою).
  14. Змастити сочники яйцем (за бажанням).
  15. Випікати в духовці при 180 градусах протягом 20-25 хвилин.
 
 
