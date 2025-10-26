26.10.2025 21:33 Дмитро Колонєй
Незвичайні сочники: рецепт з ніжною банановою начинкою
Смачна начинка для любителів солодкої випічки.
Як пише РЕДПОСТ, класичні сочники з сиром – це смачно, але іноді хочеться чогось нового. Спробуйте цей незвичайний варіант улюбленої випічки – сочники з ароматною та ніжною банановою начинкою. Готуються вони просто, а результат порадує всіх ласунів.
Сочники з бананом
Продукти
Для тесту:
-
100 г вершкового масла,
-
4 ст. сметани,
-
1 яйце,
-
1/2 склянки цукру,
-
2,5 склянки борошна,
-
0,5 ч.л. соди.
Для начинки:
-
2-3 банани,
-
2 ст. сметани,
-
2,5 ст. борошна,
-
1 ст. крохмалю,
-
2 ст. цукру,
-
ванілін.
Покроковий рецепт приготування
-
Збити яйце із цукром.
-
Додати сметану та м'яке вершкове масло до яєчно-цукрової суміші.
-
Змішати борошно із содою.
-
Додати борошно із содою до рідких інгредієнтів.
-
Вимісити тісто.
-
Забрати тісто на півгодини в холодильник.
-
Роздавити очищені банани вилкою (для начинки).
-
Змішати розім'яті банани з іншими інгредієнтами для начинки: сметаною, борошном, крохмалем, цукром та ваніліном.
-
Відрегулювати кількість сметани до консистенції начинки.
-
Розкачати тісто.
-
Нарізати тісто кружальцями.
-
Викласти начинку на половину кружечка.
-
Сформувати сочники (загнути другу половину кружечка, залишаючи начинку напіввідкритою).
-
Змастити сочники яйцем (за бажанням).
-
Випікати в духовці при 180 градусах протягом 20-25 хвилин.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0