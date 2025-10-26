    
Главная Фото Виставки, ярмарки У Харкові проходить виставка "Світ витинанок Андрія Куліша" (фото)
26.10.2025  21:54   Мирон Зелений

У Харкові проходить виставка "Світ витинанок Андрія Куліша" (фото)

У Харківському обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтва проходить ювілейна персональна виставка "Світ витинанок Андрія Куліша".

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Подія приурочена до 90-річчя від дня народження видатного майстра народного мистецтва, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, який відродив мистецтво витинанки на Слобожанщині.
 
До експозиції увійшли концептуальні роботи митця, які не лише відкривають його філігранну майстерність, але й за допомогою паперових образів повертають глядача до атмосферних сцен його життєпису. Андрій Куліш додав до традиційних геометричних і квіткових орнаментів портрети та жанрові побутові сценки, перетворивши витинанку на камертон, що резонує з нашими найтеплішими образами з минулого.
 
Побувати на виставці "Світ витинанок Андрія Куліша" можна до 16 листопада 2025 року за адресою: вул. Григорія Сковороди, 62, вхід з боку магазину «Акварель».

Графік роботи:
 
П'ятниця (Пт): 15:00 – 19:00,
Субота (Сб) – Неділя (Нд): 14:00 – 18:00 або за попереднім записом за тел. 050-673-47-66 для групи від 6 осіб.


Фотогалерея

Тэги:  харків, виставка, витинанки
