27.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 жовтня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 жовтня очікується хмарна погода. Значний дощ.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 12° тепла.

Народні прикмети

сніг впав на мокру землю – до ранньої весни;

на деревах цілий день тримається іній – чекайте на швидкий прихід справжніх морозів;

гусак плаває довго по воді – морози ще не прийдуть;

туман вранці – буде відлига.