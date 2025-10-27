    
27.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 жовтня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 жовтня очікується хмарна погода. Значний дощ.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 12° тепла.

Народні прикмети

  • сніг впав на мокру землю – до ранньої весни;
  • на деревах цілий день тримається іній – чекайте на швидкий прихід справжніх морозів;
  • гусак плаває довго по воді – морози ще не прийдуть;
  • туман вранці – буде відлига.
