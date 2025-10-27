Прогноз погоди у Харкові на 27 жовтня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
27 жовтня очікується хмарна погода. Значний дощ.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 10 – 12° тепла.
День сприятливий для вирішення побутових і фінансових питань. Варто уникати надмірної емоційності – спокій і послідовність принесуть найкращі результати.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначають День української писемності та мови.
