22.09.2025 21:33 Дмитро Колонєй
Суп-рагу з куркою та овочами: навариста та ароматна страва для всієї родини
І перше, і друге в одній каструлі.
, суп-рагу з куркою - це чудове рішення для сімейного обіду. Ця страва поєднує в собі насиченість густого супу та ситність рагу.
Суп-рагу з куркою та овочами
Продукти
-
Філе курячих стегон - 500 г
-
Картопля - 300 г (3 шт.)
-
Цукіні – 300 г (1 шт.)
-
Перець болгарський (червоний) – 150 г (1 шт.)
-
Помідори – 200 г (2 шт.)
-
Горошок зелений (свіжий або заморожений) – 150 г
-
Цибуля ріпчаста - 130 г (1 шт.)
-
Морква – 120 г (1 шт.)
-
Часник - 10 г (2-3 зубчики)
-
Борошно - 20 г
-
Трави прованські сушені - 1 ч. ложка
-
Сіль – 1 ч. ложка
-
Перець чилі мелений - 1/8 ч. ложки
-
Олія - 45 мл (3 ст. ложки)
-
Петрушка свіжа (для подачі) – 1 гілочка
-
Вода – 600-700 мл
Покроковий рецепт приготування
-
Нарізати філе куряче на шматочки середнього розміру.
-
Викласти філе у пакет.
-
Всипати туди муку.
-
Обваляти всі шматочки філе в борошні, щоб вони рівномірно вкрилися.
-
Розігріти в каструлі з товстим дном 1-2 столові ложки олії.
-
Викласти шматочки курки.
-
Обсмажити їх до золотистого кольору (приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку).
-
Очистити і нарізати цибулю та часник невеликими кубиками.
-
Додати цибулю з часником у каструлю до курки.
-
Всипати прованські трави та мелений перець чилі
-
Обсмажити все разом 3-4 хвилини, доки не з'явиться аромат.
-
Очистити моркву, болгарський перець, цукіні та картопля.
-
Нарізати їх середніми шматочками.
-
Зняти з помідорів шкірку (надрізати помідори навхрест, відправити їх у окріп на кілька хвилин, потім обполоснути холодною водою)
-
Нарізати їх середніми шматочками.
-
Додати|добавляти| в каструлю спочатку моркву, перемішати.
-
Потім додати картоплю, солодкий перець, помідори, зелений горошок та цукіні.
-
Влити 600-700 мл окропу
-
Довести до кипіння.
-
Посолити та варити суп 20-25 хвилин на невеликому вогні.
-
Вимкнути вогонь.
-
Нарізати петрушку і всипати в готовий суп.
-
Дати супу-рагу настоятися під кришкою 10 хвилин, щоб|аби| аромати змішалися.
-
Розлити суп-рагу по тарілках та подавати до столу.
