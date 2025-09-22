    
22.09.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Суп-рагу з куркою та овочами: навариста та ароматна страва для всієї родини

І перше, і друге в одній каструлі.

Як приготувати суп-рагу з куркою та овочами: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, суп-рагу з куркою - це чудове рішення для сімейного обіду. Ця страва поєднує в собі насиченість густого супу та ситність рагу.
 

Суп-рагу з куркою та овочами

 

Продукти

  • Філе курячих стегон - 500 г
  • Картопля - 300 г (3 шт.)
  • Цукіні – 300 г (1 шт.)
  • Перець болгарський (червоний) – 150 г (1 шт.)
  • Помідори – 200 г (2 шт.)
  • Горошок зелений (свіжий або заморожений) – 150 г
  • Цибуля ріпчаста - 130 г (1 шт.)
  • Морква – 120 г (1 шт.)
  • Часник - 10 г (2-3 зубчики)
  • Борошно - 20 г
  • Трави прованські сушені - 1 ч. ложка
  • Сіль – 1 ч. ложка
  • Перець чилі мелений - 1/8 ч. ложки
  • Олія - ​​45 мл (3 ст. ложки)
  • Петрушка свіжа (для подачі) – 1 гілочка
  • Вода – 600-700 мл
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Нарізати філе куряче на шматочки середнього розміру.
  2. Викласти філе у пакет.
  3. Всипати туди муку.
  4. Обваляти всі шматочки філе в борошні, щоб вони рівномірно вкрилися.
  5. Розігріти в каструлі з товстим дном 1-2 столові ложки олії.
  6. Викласти шматочки курки.
  7. Обсмажити їх до золотистого кольору (приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку).
  8. Очистити і нарізати цибулю та часник невеликими кубиками.
  9. Додати цибулю з часником у каструлю до курки.
  10. Всипати прованські трави та мелений перець чилі
  11. Обсмажити все разом 3-4 хвилини, доки не з'явиться аромат.
  12. Очистити моркву, болгарський перець, цукіні та картопля.
  13. Нарізати їх середніми шматочками.
  14. Зняти з помідорів шкірку (надрізати помідори навхрест, відправити їх у окріп на кілька хвилин, потім обполоснути холодною водою)
  15. Нарізати їх середніми шматочками.
  16. Додати|добавляти| в каструлю спочатку моркву, перемішати.
  17. Потім додати картоплю, солодкий перець, помідори, зелений горошок та цукіні.
  18. Влити 600-700 мл окропу
  19. Довести до кипіння.
  20. Посолити та варити суп 20-25 хвилин на невеликому вогні.
  21. Вимкнути вогонь.
  22. Нарізати петрушку і всипати в готовий суп.
  23. Дати супу-рагу настоятися під кришкою 10 хвилин, щоб|аби| аромати змішалися.
  24. Розлити суп-рагу по тарілках та подавати до столу.
рецепт, суп, рагу, овочі, курка, м'ясо, перець, помідори, цибуля, морква, борошно, олія
21.09 Кулінарні рецепти Рецепт ніжного яблучного торта без випічки 20.09 Кулінарні рецепти Рулетики з баклажанів із горіхами: класика грузинської кухні на вашому столі 19.09 Кулінарні рецепти Хрумкий салат із сирого гарбуза та капусти: вітамінний заряд для вашого столу
 
 
 

