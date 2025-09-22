    
На Харківщині місцями очікуються заморозки
22.09.2025   

На Харківщині місцями очікуються заморозки

Синоптики зазначають, що з приходом холодного атмосферного фронту слід очікувати зниження температури повітря.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Після проходження вдень 24 вересня холодного атмосферного фронту з північного заходу у Харківській області починаючи з 25 вересня  очікується зниження температури повітря. 
 
Вночі до 1 – 8° тепла, вдень до 12 – 18° тепла. 
 
Вночі 26 та 27 вересня на поверхні ґрунту місцями по області очікуються заморозки 0 – 3°.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як вереснева погода у Харківській області впливає на сільськогосподарську галузь.
 
