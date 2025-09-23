    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 23 вересня
23.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 вересня

Упродовж дня у Харкові збережеться ясна та сонячна погода. Хмари не з’являтимуться аж до вечора. Опадів синоптики не прогнозують.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
23 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
 
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
 
Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Народні прикмети

  • туман на світанку віщує дощ, а водночас обіцяє тривале тепло;
  • ясна погода цього дня – на теплу та врожайну осінь;
  • червоне чи рожеве небо ввечері – на вітер або дощ;
  • яка погода на Івана – такою буде вся осінь: дощ цього дня означає холодну пору року, а ясна й тепла погода – довгу та сонячну осінь;
  • якщо береза скидає листя з верхівки – зима прийде пізно;
  • урожай горобини вказує на морозну зиму. Якщо ж на ній пожовкло листя, то осінь буде холодною, а зима – ранньою;
  • високі мурашники – до суворої зими;
  • західний вітер обіцяє дощ, а східний – суху, але похмуру погоду.
Тэги:  погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.09 Суспільство У Харківській області прогнозують несприятливі погодні явища 22.09 Суспільство На Харківщині місцями очікуються заморозки 22.09 Суспільство Як вереснева погода у Харківській області впливає на сільськогосподарську галузь
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 