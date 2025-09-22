22.09.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Залишайтеся спокійними: сьогоднішній день може бути напруженим і сповненим конфліктів. Уникання суперечок допоможе зберегти емоційну рівновагу, а переможе саме той, хто вирішить не брати участі в конфліктах.