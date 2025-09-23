23.09.2025 07:30 Рита Парфенова

23 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов.

Свято було започатковане у 2017 році за рішенням Генеральної асамблеї ООН. Його головна мета – привернути увагу до прав людей із порушеннями слуху, поширювати знання про жестові мови та сприяти їхньому визнанню і використанню в усіх сферах життя.

Жестові мови – це самостійні природні мови, які мають власну граматику та лексику й не є копією усних мов. Крім національних жестових мов, існує й міжнародна – її використовують глухі люди під час поїздок, особистого спілкування та на міжнародних заходах.

День жестових мов нагадує, що кожна людина, яка спілкується мовою жестів, має право здобувати освіту, отримувати доступ до інформації та брати участь у суспільному житті. Він також підкреслює повагу до культурної спадщини й мовної ідентичності спільноти глухих у всьому світі.

Православне свято

23 вересня у православному календарі відзначається Зачаття Івана Хрестителя. Це одне з важливих церковних свят, присвячене події, коли святі Йоаким і Анна отримали від Бога обітницю про народження сина – майбутнього пророка, який згодом хрестив Ісуса Христа у Йордані.

У молитвах цього дня віряни просять про зцілення від хвороб, позбавлення від страхів і шкідливих звичок, заспокоєння душі та дарування дітонародження.

Народні традиції

Згідно з давніми звичаями, від цієї дати починали готуватися до зими: утеплювали оселю, заготовляли дрова, лагодили дах, чистили піч. Жінки займалися консервацією й сушили ягоди, чоловіки виготовляли вино. Вівчарі стригли овець та плели теплі речі з вовни.

Особливе значення цього дня мала горобина. Її збирали та сушили на сонці, використовуючи як оберіг від нечистої сили й пристріту. Грона розвішували в хаті або носили при собі. Зрубати горобину вважалося великим гріхом. Вважалося також, що висаджене біля будинку дерево приносить родині добробут, а гілку з ягодами клали біля колиски немовляти. Відвари з горобини дівчата використовували для догляду за обличчям і волоссям.

Прикмети та заборони

День вважався сприятливим для лікування недуг: хто занедужає сьогодні – швидко одужає.

У коханні варто проявити ініціативу жінці.

Плоди та ягоди потрібно збирати обережно, залишаючи частину врожаю для птахів.

Великим гріхом вважалося шкодити природі: смітити, палити багаття, рубати дерева, ловити рибу чи раків.

Уникати слід і сварок з близькими: конфлікти, звинувачення чи згадування образ можуть надовго зруйнувати стосунки.

Наші предки вірили, що цей день особливо сприятливий для домашніх справ і водночас вимагає поваги до природи й гармонії в родині.

Також цього дня

23 вересня 1848 року вважається днем ​​народження жувальної гумки, т.к. саме тоді американець Джон Куртіс у себе вдома зробив першу жувальну гумку.



1872 – народилася Соломія Крушельницька, українська співачка та педагог.



1920 – народився Міккі Руні, американський кіноактор («Місто хлопчиків», «Сімейна справа», «Цей божевільний, божевільний, божевільний світ»), володар Почесного Оскара.



1930 – народився Рей Чарльз, американський сліпий музикант, автор понад 70 студійних альбомів, один із найвідоміших у світі соул-виконавців.



1930 – німець Йоган Остермайєр запатентував фотоспалах.



1938 – народилася Ромі Шнайдер, австрійська кіноактриса, зірка австрійського, німецького та французького кіно.



1939 – під час Всесвітнього ярмарку у Нью-Йорку було закладено капсулу часу. У посудину з вогнетривкого скла довжиною 228 см вклали велику колекцію предметів: різні книги, документальний фільм, енциклопедію на мікрофільмах, 75 зразків текстилю та інших новітніх (на той час) матеріалів, а також 35 дрібниць повсякденного користування (жіночий капелюшок, курей) д.). Капсулу, названу через її форму «бомбою часу», було вирішено розкрити через 5000 років після закладання, тобто у 6939 році.



1943 – народився Хуліо Іглесіас, іспанський співак, поет, композитор, а також батько-засновник музичної династії, в якій на сьогоднішній момент вже двоє його синів (Енріке та Хуліо Іглесіас-молодший). Є одним із десяти найбільш продаваних музикантів усіх часів.



1944 – розпочалося примусове виселення етнічних українців із Польщі до України.



1949 – народився Брюс Спрінгстін, американський рок- та фолк-музикант та автор пісень.



1997 – анонсовано пошукову машину Yandex.Ru.



1999 – оголошено про виявлення у Китаї найдавнішого зі знайдених музичних інструментів – флейти віком 9000 років.



1999 – з аеродрому Харківського авіапідприємства піднявся у небо перший серійний літак незалежної України Ан-140.



2008 – презентація першої версії ОС Android.

2023 – у китайському Ханчжоу відкриваються 19-ті Азійські ігри;



2024 – армія Ізраїлю розпочинає масштабну антитерористичну операцію проти угруповання “Хезболла” на півдні Лівану.

Іменини відзначають

Андрій, Іван, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро, Раїса, Ян.