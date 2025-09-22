22.09.2025 20:50

Потяг сполученням «Харків – Ясіня» змінює маршрут

Починаючи з 28 вересня на окремих ділянках Прикарпаття буде проходити ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

У міжсезоння залізничники традиційно проводять планові ремонтні роботи.

У цей період відбудуться тимчасові зміни в маршрутах та розкладі руху низки поїздів.

Низка поїздів на період з 28 вересня по 12 жовтня курсуватиме лише до Ворохти замість свого стандартного маршруту.

Серед таких поїздів № 15/16 Харків – Ясіня. Обмеження діятиме до 12 жовтня.

Зміни у маршруті поїздів стосуватимуться і інших сполучень. Розклад руху призначених пасажирських поїздів доступний за посиланням.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram