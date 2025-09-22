    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Потяг сполученням «Харків – Ясіня» змінює маршрут
22.09.2025  20:50   

Потяг сполученням «Харків – Ясіня» змінює маршрут

Починаючи з 28 вересня на окремих ділянках Прикарпаття буде проходити ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
У міжсезоння залізничники традиційно проводять планові ремонтні роботи.
 
У цей період відбудуться тимчасові зміни в маршрутах та розкладі руху низки поїздів. 
 
Низка поїздів на період з 28 вересня по 12 жовтня курсуватиме лише до Ворохти замість свого стандартного маршруту.
 
Серед таких поїздів № 15/16 Харків – Ясіня. Обмеження діятиме до 12 жовтня.
 
Зміни у маршруті поїздів стосуватимуться і інших сполучень. Розклад руху призначених пасажирських поїздів доступний за посиланням.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на деяких перехрестях вулиці Клочківської тимчасово заборонять рух транспорту.
 
Тэги:  поїзд, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.09 Дороги та транспорт Укрзалізниця повідомили про затримку руху поїздів 28.08 Дороги та транспорт Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів харківського напрямку 21.08 Дороги та транспорт Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів у дорозі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 