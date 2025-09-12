12.09.2025 21:33 Дмитро Колонєй
Суп з броколі та яблуком: ніжний смак та вітамінний заряд
Не варто боятися пробувати нові смаки та поєднання.
Як пише РЕДПОСТ
, незвичайні поєднання продуктів часто стають справжніми кулінарними відкриттями. Цей суп - саме той випадок: свіжий, легкий та корисний. Такий ПХ суп подарує заряд вітамінів, здивує яскравим смаком та відмінно підійде як для обіду, так і для вечері.
Суп з броколі та яблуком
Продукти:
-
300 г броколі
-
2 яблука
-
1 цибулина
-
1 морква
-
2 зубчики часнику
-
1 л води
-
зелень (за смаком)
-
спеції (сіль, перець, улюблені трави)
Покроковий рецепт приготування
-
Очистити і дрібно нарізати цибулю, моркву та яблука кубиками.
-
Подрібнити зелень.
-
Протушкувати овочі та яблука на сковороді 2-3 хвилини до м'якості.
-
Розділити брокколі на дрібні суцвіття.
-
Додати броколі до овочів.
-
Смажити ще 5 хвилин, акуратно помішуючи.
-
Залити суміш гарячою водою (1 літр).
-
Довести до кипіння.
-
Проварити суп 10 хвилин|мінути| на середньому вогні.
-
Додати сіль, спеції та зелень.
-
Насамкінець видавити часник і перемішати.
-
Дати настоятися 5-7 хвилин під кришкою.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0