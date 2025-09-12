    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Суп з броколі та яблуком: ніжний смак та вітамінний заряд
12.09.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Суп з броколі та яблуком: ніжний смак та вітамінний заряд

Не варто боятися пробувати нові смаки та поєднання.

Як приготувати суп з броколі та яблуком: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, незвичайні поєднання продуктів часто стають справжніми кулінарними відкриттями. Цей суп - саме той випадок: свіжий, легкий та корисний. Такий ПХ суп подарує заряд вітамінів, здивує яскравим смаком та відмінно підійде як для обіду, так і для вечері.
 

Суп з броколі та яблуком

 

Продукти:

 
  • 300 г броколі
  • 2 яблука
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 2 зубчики часнику
  • 1 л води
  • зелень (за смаком)
  • спеції (сіль, перець, улюблені трави)
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Очистити і дрібно нарізати цибулю, моркву та яблука кубиками.
  2. Подрібнити зелень.
  3. Протушкувати овочі та яблука на сковороді 2-3 хвилини до м'якості.
  4. Розділити брокколі на дрібні суцвіття.
  5. Додати броколі до овочів.
  6. Смажити ще 5 хвилин, акуратно помішуючи.
  7. Залити суміш гарячою водою (1 літр).
  8. Довести до кипіння.
  9. Проварити суп 10 хвилин|мінути| на середньому вогні.
  10. Додати сіль, спеції та зелень.
  11. Насамкінець видавити часник і перемішати.
  12. Дати настоятися 5-7 хвилин під кришкою.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати шашлик з мінтаю.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 

Тэги:  рецепт, суп, брокколі, яблуко, цибуля, морква
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.09 Кулінарні рецепти Ситні та ароматні мафіни з фаршем 09.09 Кулінарні рецепти Готуємо рецепт з баклажанами, від якого імам втратив свідомість» 08.09 Кулінарні рецепти Духмяна кукурудза з часником у духовці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 