12.09.2025  21:56   Рита Парфенова

Харківські легкоатлети виступлять на чемпіонаті світу в Токіо

Троє спортсменів з Харкова увійшли до складу української збірної, яка змагатиметься за медалі чемпіонату світу з легкої атлетики в Японії.

З 13 по 21 вересня у Токіо пройде чемпіонат світу з легкої атлетики. У змаганнях візьмуть участь понад 2000 спортсменів із майже 200 країн світу, які розіграють нагороди у 49 дисциплінах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Україну представлятимуть 23 легкоатлети, серед них — троє харків’ян:

  • Катерина Табашник (стрибки у висоту);
  • Марина Килипко (стрибки з жердиною);
  • Артем Левченко (штовхання ядра, єдиний українець у цій дисципліні).

Для Катерини Табашник і Артема Левченка ці змагання стануть дебютом на чемпіонаті світу під відкритим небом.

Харків’яни змагатимуться у трьох дисциплінах та матимуть шанс продемонструвати свої можливості на світовій арені.

