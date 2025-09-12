Харківські легкоатлети виступлять на чемпіонаті світу в Токіо

Троє спортсменів з Харкова увійшли до складу української збірної, яка змагатиметься за медалі чемпіонату світу з легкої атлетики в Японії.
З 13 по 21 вересня у Токіо пройде чемпіонат світу з легкої атлетики. У змаганнях візьмуть участь понад 2000 спортсменів із майже 200 країн світу, які розіграють нагороди у 49 дисциплінах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Україну представлятимуть 23 легкоатлети, серед них — троє харків’ян:
Для Катерини Табашник і Артема Левченка ці змагання стануть дебютом на чемпіонаті світу під відкритим небом.
Харків’яни змагатимуться у трьох дисциплінах та матимуть шанс продемонструвати свої можливості на світовій арені.
