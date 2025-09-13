13.09.2025 06:00
Прогноз погоди у Харкові на 13 вересня
У Харкові протягом дня небо залишатиметься ясним. Увечері можливе збільшення хмарності, проте опадів не прогнозується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
13 вересня очікуєтьсямінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.
Народні прикмети
-
вранці трава вкрилася росою – попереду спекотний день;
-
туман стелиться по землі зранку – вдень очікується ясна погода;
-
тепле і сонячне небо обіцяє м’яку та довгу осінь;
-
якщо перед 13 вересня було тепло, а потім різко похолодало, осінь буде холодною;
-
комарі ще літають – попереду тривале бабине літо;
-
сороки риються в ґрунті – чекайте брудної погоди;
-
верхівки беріз почали жовтіти – осінь настане рання та сувора;
-
дощ в цей день – осінь буде холодною і вологою;
-
журавлі голосно каркають – на дощову погоду;
-
якщо журавлі летять повільно і низько – осінь затягнеться;
-
чим вищий політ журавлів, тим холодніша зима попереду;
-
якщо птахи відлітають поодинці, а не клином, наступний врожай буде скромним.
