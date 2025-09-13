    
13.09.2025  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 13 вересня

У Харкові протягом дня небо залишатиметься ясним. Увечері можливе збільшення хмарності, проте опадів не прогнозується.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
13 вересня очікуєтьсямінлива хмарність. Без опадів.
 
Вітер східний, 7 – 12 м/с.
 
Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.
 
Народні прикмети

  • вранці трава вкрилася росою – попереду спекотний день;
  • туман стелиться по землі зранку – вдень очікується ясна погода;
  • тепле і сонячне небо обіцяє м’яку та довгу осінь;
  • якщо перед 13 вересня було тепло, а потім різко похолодало, осінь буде холодною;
  • комарі ще літають – попереду тривале бабине літо;
  • сороки риються в ґрунті – чекайте брудної погоди;
  • верхівки беріз почали жовтіти – осінь настане рання та сувора;
  • дощ в цей день – осінь буде холодною і вологою;
  • журавлі голосно каркають – на дощову погоду;
  • якщо журавлі летять повільно і низько – осінь затягнеться;
  • чим вищий політ журавлів, тим холодніша зима попереду;
  • якщо птахи відлітають поодинці, а не клином, наступний врожай буде скромним.
