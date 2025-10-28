    
28.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 жовтня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень 10-12° тепла.

Народні прикмети

  • сонячний і теплий день – до м’якої та пізньої зими;
  • вранці іній – чекайте на сніг через тиждень;
  • холодний і сильний вітер – буде люта зима з завірюхами;
  • похмурий день, дощить – до довгої і сніжної зими;
  • птахи ще не відлетіли – зима затримається;
  • випав сніг – до великого урожаю хліба наступного року;
  • небо увечері чисте, має багряний відтінок – до сніжної і морозної зими;
  • комахи ще не сховалися і небо синє – зима буде теплою;
  • сонце сходить в хмарах – буде негода.
