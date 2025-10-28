Прогноз погоди у Харкові на 28 жовтня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вдень 10-12° тепла.
Сьогодні день підходить для нових починань і вирішення старих питань. Інтуїція підкаже правильний напрямок, а спокій допоможе уникнути непорозумінь.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
