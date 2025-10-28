28.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 жовтня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень 10-12° тепла.

Народні прикмети

сонячний і теплий день – до м’якої та пізньої зими;

вранці іній – чекайте на сніг через тиждень;

холодний і сильний вітер – буде люта зима з завірюхами;

похмурий день, дощить – до довгої і сніжної зими;

птахи ще не відлетіли – зима затримається;

випав сніг – до великого урожаю хліба наступного року;

небо увечері чисте, має багряний відтінок – до сніжної і морозної зими;

комахи ще не сховалися і небо синє – зима буде теплою;

сонце сходить в хмарах – буде негода.