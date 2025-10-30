    
30.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці слабкий туман. Вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 12° тепла.

Народні прикмети

  • випав дрібний сніг, схожий на крупу – незабаром вдарять сильні морози;
  • синиці дзьобають кору на деревах – наближається дощ і сира погода;
  • якщо біля оселі зібралося багато синичок – скоро прийде холод;
  • вранці чути спів птахів – попереду похолодання;
  • на рослинах видно павутину – морозів поки не буде;
  • гучне пищання синиць – прикмета близьких холодів;
  • коти сплять міцно і не рухаються – чекайте тепла;
  • на небі майже немає зірок – буде хуртовина.
