Прогноз погоди у Харкові на 30 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці слабкий туман. Вдень без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 10 – 12° тепла.
День сприятливий для завершення справ і наведення ладу в думках. Енергія зірок допоможе знайти рішення навіть у складних питаннях.
30 жовтня у світі відзначають День поінформованості про цукрову залежність. В Україні – День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.
