30.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці слабкий туман. Вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 12° тепла.

Народні прикмети

випав дрібний сніг, схожий на крупу – незабаром вдарять сильні морози;

синиці дзьобають кору на деревах – наближається дощ і сира погода;

якщо біля оселі зібралося багато синичок – скоро прийде холод;

вранці чути спів птахів – попереду похолодання;

на рослинах видно павутину – морозів поки не буде;

гучне пищання синиць – прикмета близьких холодів;

коти сплять міцно і не рухаються – чекайте тепла;

на небі майже немає зірок – буде хуртовина.