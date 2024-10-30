30.10.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Цей день сприятливий для творчої діяльності та вирішення нестандартних завдань. Однак варто подолати лінощі, щоб використати можливості для досягнення цілей.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен перебуватиме у деякому ступорі. Добре, якщо ситуація не вимагатиме від нього швидких рішень – тоді розсіяність Овна не завдасть йому особливої шкоди. А от якщо події його гальмуватимуть, намагаючись спонукати на серйозну справу, Овен раптом може страйкувати або заховати голову в пісок. Іншими словами, Овну протипоказана будь-яка активна діяльність - крім тієї, якою він захоче зайнятися не для результату, а для душі.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Для Тельця настав час діяти! Можна скільки завгодно будувати плани, проте колись їх треба втілювати в життя. Можливо, Телець не міг наважитися розпочати якийсь проект, зізнатися у своїх почуттях, замовити путівку на море чи зробити покупку, про яку мріяв. Якщо так, то добрий день для того, щоб вольовим рішенням взяти бика за роги. І навіть якщо попереду ще довга дорога, не треба боятися: будь-яка дорога починається з першого кроку.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки можуть мати можливість щось виправити. Це може стосуватися і побутових питань, і робочих моментів, а може й чогось більш глобального, як взаємовідносини з близькими людьми. Звичайно, нелегко зізнатися собі та оточуючим у тому, що наробив помилок, але, зрештою, всі люди помиляються: одні більше, інші завжди. Визнавши свою неправоту в якомусь питанні, Близнюки не пошкодують – вони скинуть зі своїх плечей чималий тягар, а натомість їм відкриються нові перспективи.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може демонструвати безкомпромісність, затято обрушуючись на тих, хто зважиться ставити йому палиці в колеса або ризикне відкрито заперечити. Втім, не менш люто Рак здатний захищати своїх друзів чи всіх несправедливо скривджених. З одного боку, такий категоричний настрій дозволить йому розбити в пух та прах своїх опонентів, з іншого ж – до вечора Рак може з подивом виявити, що нажив собі кілька нових ворогів чи нових друзів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки радять Леву не йти манівцями там, де можна рухатися безпосередньо. Прямий шлях найкоротший, але як часто ми забуваємо про це! успішна стратегія Лева проста: ніякої хитрості, обману та спроб щось приховати. У всіх сферах життя – і в дружбі, і в роботі, і в коханні – Леву допоможуть щирість та чесність. Проблеми? Розкажіть про них. Хочете чогось досягти? Заявіть про це. чітко сформульована мета відкриє перед Левом нові можливості та нові двері.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Будь-яка дрібниця в очах Діви здатна прийняти розміри слона! Через це їй важко розставити пріоритети, визначившись, які справи треба робити в першу чергу, а які можна відкласти на потім. Все здаватиметься їй однаково важливим. В результаті ж Діва здатна хапатися відразу за все і так нічого і не встигнути. Щоб день не пройшов у безглуздих перегонах, зірки радять Діві згадати мудру думку: «Щастя людини – десь між свободою та дисципліною». Трохи дисципліни у думках та справах їй не зашкодить.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть випадково образити когось, навіть зовсім того не бажаючи. Зірки схиляють їх до того, щоби спочатку говорити, а потім уже думати, до яких наслідків це призведе. Так що під впливом емоцій Терези здатні випадково розбалакати чужу таємницю або висловити співрозмовнику неприємну правду прямо в обличчя. Щоб не плодити непорозуміння, зірки радять Терезам вибратися туди, де всі танцюють і оглушливо гримить музика – там їм буде не до викривальних розмов.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон слід бути обережним у спілкуванні, особливо з близькими людьми. Зірки схиляють його до того, щоб діяти з наскоку там, де потрібний тонкий підхід. Крім того, Скорпіон здатний бути критичним щодо оточуючих, висловлюючи їм своє невдоволення. Щоб не зіпсувати стосунки з кимось із близьких, зірки радять Скорпіонові в розмовах не торкатися болючих та делікатних тем. Вирішити проблему він все одно не зможе, а ось загострити її просто.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Навколишні можуть втягнути Стрільця у суперечку, безглузде обговорення чи конфлікт. Можливо, Стрілець навіть відчує, що хтось живиться його емоціями, енергетично вампірить! Зірки радять йому у некомфортній ситуації просто піти убік. Краще для виду погодитися, ніж вступити в полеміку і потім почуватися вичавленим, як лимон. Іншими словами, не підставляйте вампірам шию - і ви виб'єте у них ґрунт з-під ніг.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ключем до успіху у гороскопі Козерога буде рішучість! Козеріг може наважитися на сміливий крок, єдина умова – цей крок має бути добре продуманий, особливо якщо йдеться про фінанси. Отже, якщо у Козерога в запасі є план, для здійснення якого не вистачало сміливості, то саме час розпочати діяти. Гірше, якщо Козеріг візьметься за якусь справу спонтанно, під впливом швидкоплинних бажань чи емоцій: раптові пориви здатні штовхнути його на необачний вчинок.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій та делікатність будуть як ніколи один від одного далекі! День наділяє його прямолінійним бажанням висловлювати все, що Водолій вважає за потрібне, що оточує прямо в обличчя. Його логіка при цьому буде проста: я знаю як краще, моя думка правильна. Щоб така поведінка Водолія не стала ґрунтом для сварок, зірки гороскопу радять йому спрямувати свій запал у якесь мирне русло. У справах, де оточуючі не плутаються у Водолія під ногами, він здатний зробити неможливе!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам не варто траплятися начальству на очі - є можливість потрапити під гарячу руку! Втім, мова може йти і просто про людей, від яких Риби в чомусь залежать або які мають на них вплив: батьків, кохану людину, друзів. Зірки гороскопу кажуть, що ризик виявитися для когось «крайнім» для Риб дуже великий. Щоб день пройшов без образливих ексцесів, їм необхідно поставити між собою та оточуючими непробивний щит із чарівності та почуття гумору.