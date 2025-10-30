30.10.2025 07:30 Рита Парфенова

30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

30 жовтня у світі відзначають День поінформованості про цукрову залежність. В Україні – День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Щороку 30 жовтня в Україні вшановують фахівців, які стоять на передовій боротьби з наркотичною злочинністю. Саме цього дня у 1993 році у структурі Міністерства внутрішніх справ було створено спеціальний підрозділ, що займався протидією незаконному обігу наркотиків. У 2015 році службу реорганізували, і сьогодні вона функціонує як Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України. Основна мета підрозділу – виявлення і ліквідація мереж розповсюдження наркотиків, а також профілактика наркозалежності серед населення. Працівники цього напрямку щодня ризикують життям, аби зменшити шкоду від наркотиків у суспільстві та не допустити потрапляння заборонених речовин до молоді.

* * *

Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Свято започаткували у США в 1990 році, а з 2001 року воно набуло міжнародного статусу та стало поширеним у Великій Британії, Канаді та інших країнах. Ортопедичні медпрацівники – це спеціалісти, які допомагають пацієнтам відновлюватися після травм, операцій чи захворювань опорно-рухового апарату. Їхня робота потребує глибоких знань, точності та відповідальності, адже від їхніх дій часто залежить швидкість і якість одужання пацієнта.

* * *

Також 30 жовтня нагадує про ще одну важливу тему – День поінформованості про цукрову залежність. Мета цієї дати – привернути увагу до шкоди надмірного споживання цукру та його впливу на фізичне і психічне здоров’я людини. Більшість людей не підозрюють, скільки прихованого цукру міститься у звичних продуктах – соусах, йогуртах, напоях чи готових стравах. Цей день покликаний заохотити споживачів уважніше ставитися до власного раціону та формувати здорові харчові звички.

Православні свята та прикмети дня

30 жовтня православні вшановують чудотворну Озерянську ікону Божої Матері – одну з найшанованіших святинь Харківщини. За переказами, образ з’явився у XVI столітті біля села Озеряни, де пізніше збудували монастир.

У XVIII столітті ікону перенесли до Курязького монастиря, а згодом – до Харкова, де вона прославилася численними чудесами. Щороку її носили хресним ходом до міста, і до святині приходили прочани з усієї Слобожанщини.

Образ вважався цілющим: саме перед ним, за переказами, прозрів Григорій Квітка-Основ’яненко. Під час холери 1871 року іконою обходили Харків, після чого епідемія відступила. Оригінал ікони зник у 1930-х, але її списки зберігаються в Благовіщенському соборі та храмі на Холодній Горі.

Цього дня православні звертаються з молитвами до Божої Матері перед її чудотворною Озерянською іконою. У Богородиці просять зцілення від хвороб, особливо очей і слуху, а також швидкого одужання після важких переломів.

За Новоюліанським календарем цього дня українські християни вшановують священномученика Зіновія, єпископа Егейського, та його сестру Зіновію, які постраждали за віру. Також Церква згадує апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Юста й Артема, священномученика Маркіана Сиракузького, мученицю Євтропію Олександрійську та святителів Стефана Мілютіна, його брата Драгутіна і матір Олену.

У народному календарі 30 жовтня відоме як Синичкин день. Саме в цей період із лісів повертаються ближче до людських осель синиці, снігурі та омелюхи. Зустріти синицю вважається доброю прикметою – на щастя. Якщо ж на подвір’я прилетить ціла зграйка птахів, то, за повір’ям, у домі пануватимуть добробут і злагода весь рік.

У давнину люди обов’язково підгодовували пташок – насінням, пшоном або шматочками сала без солі. Вважалося, що турбота про пернатих приносить людині Божу милість.

Цей день також називають часом добрих справ. Усе зроблене сьогодні з чистими намірами обіцяє благополуччя й гармонію. Добре працювати, допомагати іншим, заводити нові знайомства – вони принесуть користь.

Водночас Церква закликає зберігати спокій і чистоту думок. Не варто сваритися, пліткувати, ображати ближніх або відмовляти у допомозі. За народним повір’ям, лінощі сьогодні притягують бідність, а жорстокість до птахів – невдачі. Також не рекомендують брати гроші в борг чи укладати ризиковані угоди – це може послабити фінансову стабільність.

Хто проведе Синичкин день у праці й доброті – той увійде в зиму з миром у серці та щастям у домі.

Також цього дня

1751 – народився Річард Шерідан, ірландський драматург та політик («Суперники», «Поїздка до Скарборо», «Школа злослів'я»).



1871 – народився Поль Валері, французький поет і філософ («Юна Парка», «Морський цвинтар», «Зошити»).



1848 – у Львові розпочався перший з’їзд українських діячів науки – «Собор російських учених».



1877 – у Харкові народився Костянтин Іванович Платонов, психіатр та психоневролог, відомий своїми дослідженнями в галузі психотерапії та гіпнозу, автор оригінальної методики знеболювання гіпнозом під час пологів, учень В. М. Бехтерєва.



1888 - Джон Лауд (Уеймут, шт. Массачусетс) запатентував кулькову ручку.



1937 – народився Клод Лелюш, французький кінорежисер («Чоловік і жінка», «Шлюб», «Кіт і миша»).



1938 – у США на радіостанції CBS відбулася трансляція радіоверсії фантастичного роману Герберта Уеллса «Війна світів», стилізована під прямий репортаж із місця подій. Багато американців повірили у реальність подій, що викликало небачену паніку.



1941 – почалася блокада Севастополя із суші під час 2-ої світової війни. Після 250 днів оборони у липні 1942 року Севастополь капітулював.



1960 – народився Дієго Марадона, футболіст, колишній головний тренер збірної Аргентини.



1967 – вперше в космосі здійснено автоматичне стикування кораблів, це були апарати «Космос-186» та «Космос-188», які були прототипами космічного корабля Союз.



1974 – в'язні мордівських таборів уперше відзначили голодуванням день політв'язнів. З 1991 року відзначається День пам'яті жертв політичних репресій.



1987 – у Києві дебютував український рок-гурт «Воплі Відоплясова» (скорочено ВВ).



1990 – здійснено стикування тунелю, що поєднав Англію та Францію під Ла-Маншем.

Іменини відзначають:

Альона, Анастасія, Артем, Герман, Ілона, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Петро, Семен, Степан, Юліан.