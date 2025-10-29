    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові встановили понад 10 тисяч безкоштовних газових лічильників: куди звертатися бажаючим
29.10.2025  09:42   Рита Парфенова

У Харкові встановили понад 10 тисяч безкоштовних газових лічильників: куди звертатися бажаючим

Від початку 2025 року фахівці міської філії «Газмережі» безкоштовно встановили понад 10,4 тисячі індивідуальних лічильників газу. Послуга здійснюється відповідно до вимог законодавства, а відмова від неї призводить до сплати за підвищеними нормами.

У Харкові мешканцям безкоштовно встановлюють лічильники газу — понад 10 тисяч уже змонтовано

У Харкові продовжується програма безкоштовного встановлення індивідуальних газових лічильників. Від початку року фахівці міської філії «Газмережі» вже змонтували понад 10,4 тисячі приладів обліку, передає РЕДПОСТ.

Роботи проводяться у межах виконання вимог чинного законодавства. Для споживачів встановлення лічильників є безкоштовною послугою.

Під час монтажу фахівці також можуть виконати заміну крана або шланга до газового приладу, але ця послуга надається на платній основі.

У компанії нагадують: споживачі, які відмовляються від встановлення лічильників, сплачують за газ за граничними нормами – у три рази дорожче, ніж за фактичним споживанням.

Для оформлення заявки на встановлення приладу можна звертатися до філії «Газмережі» за телефонами у робочі дні з 8:30 до 17:00:

  • Холодногірський р-н: 067 412 58 17, 050 812 36 71;
  • Шевченківський р-н: 093 372 40 45;
  • Київський р-н: 067 916 56 30;
  • Новобаварський р-н: 067 412 58 33;
  • Основ’янський р-н: 067 847 57 04;
  • Слобідський р-н: 067 845 49 24;
  • Салтівський, Індустріальний, Немишлянський р-ни: 067 825 03 97.

Також заявку можна залишити у Центрах обслуговування клієнтів або через онлайн-канали:

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у четвер, 30 жовтня, частину Немишлянського району Харкова відключать від газу.
Тэги:  газ, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.10 ЖКГ Не буде газу ще добу у жителів двох вулиць Харкова 28.10 ЖКГ У четвер частину Немишлянського району Харкова відключать від газу: адреси 27.10 ЖКГ Не буде газу у жителів двох харківських вулиць
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 