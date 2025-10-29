У Харкові встановили понад 10 тисяч безкоштовних газових лічильників: куди звертатися бажаючим

Від початку 2025 року фахівці міської філії «Газмережі» безкоштовно встановили понад 10,4 тисячі індивідуальних лічильників газу. Послуга здійснюється відповідно до вимог законодавства, а відмова від неї призводить до сплати за підвищеними нормами.
У Харкові продовжується програма безкоштовного встановлення індивідуальних газових лічильників. Від початку року фахівці міської філії «Газмережі» вже змонтували понад 10,4 тисячі приладів обліку, передає РЕДПОСТ.
Роботи проводяться у межах виконання вимог чинного законодавства. Для споживачів встановлення лічильників є безкоштовною послугою.
Під час монтажу фахівці також можуть виконати заміну крана або шланга до газового приладу, але ця послуга надається на платній основі.
У компанії нагадують: споживачі, які відмовляються від встановлення лічильників, сплачують за газ за граничними нормами – у три рази дорожче, ніж за фактичним споживанням.
Для оформлення заявки на встановлення приладу можна звертатися до філії «Газмережі» за телефонами у робочі дні з 8:30 до 17:00:
Також заявку можна залишити у Центрах обслуговування клієнтів або через онлайн-канали:
