29.10.2025 09:42 Рита Парфенова

У Харкові встановили понад 10 тисяч безкоштовних газових лічильників: куди звертатися бажаючим

Від початку 2025 року фахівці міської філії «Газмережі» безкоштовно встановили понад 10,4 тисячі індивідуальних лічильників газу. Послуга здійснюється відповідно до вимог законодавства, а відмова від неї призводить до сплати за підвищеними нормами.

У Харкові продовжується програма безкоштовного встановлення індивідуальних газових лічильників. Від початку року фахівці міської філії «Газмережі» вже змонтували понад 10,4 тисячі приладів обліку, передає РЕДПОСТ.

Роботи проводяться у межах виконання вимог чинного законодавства. Для споживачів встановлення лічильників є безкоштовною послугою.

Під час монтажу фахівці також можуть виконати заміну крана або шланга до газового приладу, але ця послуга надається на платній основі.

У компанії нагадують: споживачі, які відмовляються від встановлення лічильників, сплачують за газ за граничними нормами – у три рази дорожче, ніж за фактичним споживанням.

Для оформлення заявки на встановлення приладу можна звертатися до філії «Газмережі» за телефонами у робочі дні з 8:30 до 17:00:

Холодногірський р-н: 067 412 58 17, 050 812 36 71;

Шевченківський р-н: 093 372 40 45;

Київський р-н: 067 916 56 30;

Новобаварський р-н: 067 412 58 33;

Основ’янський р-н: 067 847 57 04;

Слобідський р-н: 067 845 49 24;

Салтівський, Індустріальний, Немишлянський р-ни: 067 825 03 97.

Також заявку можна залишити у Центрах обслуговування клієнтів або через онлайн-канали:

